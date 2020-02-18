Виталий Фридзон направит выигранные на МВЗ деньги на благотворительность
Виталий Фридзон решил отдать выигрыш благотворительному фонду. Приз капитана ПБК «Локомотив-Кубань» составил 500 тысяч рублей. Это деньги от одного из спонсоров баскетбольного шоу.
- Важно, чтобы подобное мероприятие преследовало не только развлекательные цели, а делало счастливыми нуждающихся людей. Поэтому здесь не может быть никаких вариантов, как и в прошлом году, я отправлю призовые деньги на благотворительность, - сказал баскетболист.
Напомним, Виталий Фридзон стал лучшим снайпером МВЗ. Конкурс трехочковых ждали абсолютно все болельщики «Локо», он проводился в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Соревнования состоялись в Москве 16 февраля. Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ у Бранко Мирковича (клуб «Цмоки-Минск»). Они набрали одинаковое количество очков, поэтому было решено провести супер раунд. Бранко выбил всего 4 очка, а Виталий – 5.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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