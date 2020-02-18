2020-02-18T10:37:59+03:00
Спорт

Виталий Фридзон направит выигранные на МВЗ деньги на благотворительность

Капитан «Локомотива-Кубани» получил внушительный приз
Александра ПОДУШКО
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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Виталий Фридзон решил отдать выигрыш благотворительному фонду. Приз капитана ПБК «Локомотив-Кубань» составил 500 тысяч рублей. Это деньги от одного из спонсоров баскетбольного шоу.

- Важно, чтобы подобное мероприятие преследовало не только развлекательные цели, а делало счастливыми нуждающихся людей. Поэтому здесь не может быть никаких вариантов, как и в прошлом году, я отправлю призовые деньги на благотворительность, - сказал баскетболист.

Напомним, Виталий Фридзон стал лучшим снайпером МВЗ. Конкурс трехочковых ждали абсолютно все болельщики «Локо», он проводился в рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. Соревнования состоялись в Москве 16 февраля. Капитан ПБК «Локомотив-Кубань» вырвал победу и звание лучшего снайпера МВЗ у Бранко Мирковича (клуб «Цмоки-Минск»). Они набрали одинаковое количество очков, поэтому было решено провести супер раунд. Бранко выбил всего 4 очка, а Виталий – 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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