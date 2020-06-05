2020-06-04T12:06:25+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 5 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 375 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 5 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выявлено 375 больных COVID 19/В Сочи с начала эпидемии выявлено 375 больных COVID 19/Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 375 человек.

- За последние сутки в Сочи выявлено 6 случаев опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.

Всего же за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов.

В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 10405 человек, из них 946 детей. Продолжают стационарное лечение 2123 пациента, в том числе 169 детей.

В обсерваторах размещены 3458 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через них прошло 9128 граждан. У 60 из них был выявлен коронавирус.

Тем временем в Сочи обсуждают организацию предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Отдельно прорабатываются вопросы соблюдения эпидемиологических норм и требований при организации голосования.

Сами поправки были тщательно изучены Общественной палатой города Сочи.

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В реестре сочинских проблемных домов, которые входят в краевой перечень, 24 объекта. Все они находятся на контроле межведомственной комиссии. Общее число участников долевого строительства – 6653 человека.

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В научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа», который находится в Сочи, позвонили очевидцы и рассказали о больном дельфине. Белобочка приплыла к людям в районе городского пляжа «Красный штурм», будто прося помощи. ( читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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