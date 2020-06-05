Число заболевших коронавирусом в Сочи на 5 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 375 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 375 человек.
- За последние сутки в Сочи выявлено 6 случаев опасной болезни, - сообщили в региональном оперaтивном штaбе.
Всего же за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 80 пациентов.
В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 10405 человек, из них 946 детей. Продолжают стационарное лечение 2123 пациента, в том числе 169 детей.
В обсерваторах размещены 3458 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время через них прошло 9128 граждан. У 60 из них был выявлен коронавирус.
Тем временем в Сочи обсуждают организацию предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Отдельно прорабатываются вопросы соблюдения эпидемиологических норм и требований при организации голосования.
Сами поправки были тщательно изучены Общественной палатой города Сочи.
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ИСТОЧНИК KP.RU