2020-06-04T19:43:23+03:00
Общество

Кубанская Митрополия просит открыть храмы, хотя массовую вспышку коронавируса в кропоткинской церкви до сих пор не погасили

Постановление санитарных врачей не посещать церкви до сих пор действует
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба Покровского собора КропоткинаФото: пресс-служба Покровского собора Кропоткина
Изменить размер текста:

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня. Пока до сих пор закрыты торговые центры, не проводятся массовые мероприятия.

Согласно постановлению Главного санитарного врача Краснодарского края, с 12 апреля не рекомендуется посещать церкви и храмы. И этот документ продолжает действовать до сих пор. Однако митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидора еще 25 мая обратился к главе Кубани с просьбой разрешить проводить богослужения в храмах.

- Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении возможности возврата к обычной практике совершения богослужений внутри храмов после празднования Святой Троицы с 8 июня 2020 года — с неукоснительным соблюдением масочного режима и социального дистанцирования и всех санитарных мероприятий, при открытых наружных дверях для обеспечения постоянного проветривания, - говорится в обращении главы Кубанской митрополии митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

А сегодня, 4 июня, на сайте Кубанской митрополии сообщили, что уже почти две недели власти оставляют без внимания обращения верующих.

В кубанской митрополии считают странным, что вопрос об открытии храмов для богослужений ни разу не поднимался на заседании оперативных штабов. Еще одним аргументом в пользу верующих называется начало служб в Санкт-Петербурге и в Москве.

Однако прежде, чем открывать храмы, следует тщательно взвесить все «за» и «против». Ни для кого не секрет, что среди прихожан немало людей старшего поколения. Наши бабушки и дедушки все еще остаются в зоне повышенного риска, именно поэтому лица старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без особой необходимости.

Врачи говорят о том, что ситуация по заболеваемости коронавирусом на Кубани стабилизировалась. Этого удалось достичь благодаря принимаемым мерам, но это состояние все еще очень хрупкое.

– У нас нет существенного роста новой коронавирусной инфекции, – сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. – Но мы не достигаем определенных показателей, чтобы перейти на следующий этап снятия ограничений.

И сегодня любое неверное решение может привести к неконтролируемому росту заболеваемости. За примерами далеко ходить не нужно. В начале мая произошла вспышка коронавируса среди прихожан церкви в Кавказском районе. Это произошло ровно через две недели после пасхального богослужения в Покровском соборе Кропоткина.

Сначала заболели два священника, которые после положительного теста на коронавирус попали в госпиталь Тихорецкой ЦРБ. Потом подтвердилось заражение инфекцией у 54 человек, в том числе у прихожан, членов семей священников и работников храма.

И уже сейчас в Кавказском районе зафиксировано 207 случаев заболевания коронавирусом, есть умерший. У многих болезнь протекала в тяжелой форме, их удалось спасти только после подключению к аппарату ИВЛ. Некоторые останутся инвалидами после того, как перенесли тяжелую болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Поздравления с Днем семьи, любви и верности 2020
8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности — это один из самых молодых праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе
Новости 24
Житель Кубани насыпал сахар в бак авто своей сожительницы перед прощанием
В Сочи открыт обновлённый отдел ЗАГСа
В музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре восстановили оригинальные интерьеры
В Краснодаре готов фундамент нового корпуса школы №87
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
На Кубани зверь расцарапал зубами лицо пятилетнего малыша
На Кубани учебный год завершают 24 тысячи одиннадцатиклассников
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Работа обсерватора в Сочи продолжится
В Сочи двое братьев - бывших полицейских получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за вымогательство взятки
В Краснодарском крае с начала года охрана Минтранса задержала более 1500 нарушителей
Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц
В Сочи реконструируют два экстрим-парка
Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей