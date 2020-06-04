Кубанская Митрополия просит открыть храмы, хотя массовую вспышку коронавируса в кропоткинской церкви до сих пор не погасили

Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня. Пока до сих пор закрыты торговые центры, не проводятся массовые мероприятия.

Согласно постановлению Главного санитарного врача Краснодарского края, с 12 апреля не рекомендуется посещать церкви и храмы. И этот документ продолжает действовать до сих пор. Однако митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидора еще 25 мая обратился к главе Кубани с просьбой разрешить проводить богослужения в храмах.

- Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении возможности возврата к обычной практике совершения богослужений внутри храмов после празднования Святой Троицы с 8 июня 2020 года — с неукоснительным соблюдением масочного режима и социального дистанцирования и всех санитарных мероприятий, при открытых наружных дверях для обеспечения постоянного проветривания, - говорится в обращении главы Кубанской митрополии митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

А сегодня, 4 июня, на сайте Кубанской митрополии сообщили, что уже почти две недели власти оставляют без внимания обращения верующих.

В кубанской митрополии считают странным, что вопрос об открытии храмов для богослужений ни разу не поднимался на заседании оперативных штабов. Еще одним аргументом в пользу верующих называется начало служб в Санкт-Петербурге и в Москве.

Однако прежде, чем открывать храмы, следует тщательно взвесить все «за» и «против». Ни для кого не секрет, что среди прихожан немало людей старшего поколения. Наши бабушки и дедушки все еще остаются в зоне повышенного риска, именно поэтому лица старше 65 лет должны продолжать соблюдать режим самоизоляции и не покидать свои дома без особой необходимости.

Врачи говорят о том, что ситуация по заболеваемости коронавирусом на Кубани стабилизировалась. Этого удалось достичь благодаря принимаемым мерам, но это состояние все еще очень хрупкое.

– У нас нет существенного роста новой коронавирусной инфекции, – сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Мария Потемкина. – Но мы не достигаем определенных показателей, чтобы перейти на следующий этап снятия ограничений.

И сегодня любое неверное решение может привести к неконтролируемому росту заболеваемости. За примерами далеко ходить не нужно. В начале мая произошла вспышка коронавируса среди прихожан церкви в Кавказском районе. Это произошло ровно через две недели после пасхального богослужения в Покровском соборе Кропоткина.

Сначала заболели два священника, которые после положительного теста на коронавирус попали в госпиталь Тихорецкой ЦРБ. Потом подтвердилось заражение инфекцией у 54 человек, в том числе у прихожан, членов семей священников и работников храма.

И уже сейчас в Кавказском районе зафиксировано 207 случаев заболевания коронавирусом, есть умерший. У многих болезнь протекала в тяжелой форме, их удалось спасти только после подключению к аппарату ИВЛ. Некоторые останутся инвалидами после того, как перенесли тяжелую болезнь.