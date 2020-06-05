В Геленджике завели уголовное дело на живодера, который несколько раз выстрелил собаке в пасть

Негодяя, который выстрелил в пасть беззащитному псу, все еще ищут. Однако полиция Геледжика уже возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

Напомним, эта жуткая история произошла в конце апреля. Истерзанное тело животного чудом обнаружили прохожие. Они услышали жалобное скуление из небольшой ямы у дороги. Заглянув туда неравнодушные жители курорта увидели окровавленную собаку, рядом с ней лежало несколько гильз от охотничьего ружья. У бедной дворняги был сильнейший болевой шок, большая потеря крови, не было части языка.

Пострадавшему псу провели несколько операций. Фото: instagram.com/zoogelendzhik

Сначала геленджикские ветеринары боролись за ее жизнь. Потом собаку экстренно транспортировали в Москву, где еи сделали ряд сложнеи ших операции . Благодаря зоозащитникам пострадавшую дворнягу, которую назвали Николь, удалось спасти. . - Сеи час ее устроили на передержку, где о неи заботятся и тщательно следят за ее состоянием, - рассказывают в пресс-службе администрации Геленджика. - Четвероногая красавица Николь хорошо кушает и идет на поправку.

В мэрии курорта благодарят все, кто проявил неравнодушие в этои ситуации.

- На данный момент ведется следствие, а также идет работа по привлечению виновного к ответственности, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Геленджику.

Сейчас Николь временно находится на передержке. Фото: instagram.com/zoogelendzhik

Живодеру, который скрывается от правоохранителей, грозит серьезное наказание. Если его признают виновным, то он может отправиться за решетку на срок до 6 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/774007" frameborder="0"></iframe> В Геленджике живодер несколько раз выстрелил собаке в пасть Видео: instagram.com/zoogelendzhik.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Хуже зверя: в Геленджике разыскивают живодера, который несколько раз выстрелил собаке в пасть

Этот чудовищный случай произошел в городе-курорте. Неизвестный живодер с особой жестокостью пытался расправиться с бездомной собакой. Он выпустил несколько пуль в тело дворняги. Один из выстрелов был в упор, в пасть - изверг снес нижнюю челюсть (читайте далее)