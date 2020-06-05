2020-06-05T22:10:44+03:00
Конкурсы и тесты

«Меня поддержал даже бывший муж!»: читатели «КП» выбрали самую привлекательную офисную сотрудницу Краснодара

Большинство голосов получила 34-летняя Анна Кабулова [фото]
Евгения СОРОКА
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Победительница конкурса Анна Кабулова - математик.Победительница конкурса Анна Кабулова - математик.
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Победительницей фотоконкурса «Мисс Офис-2020» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань» стала 34-летняя Анна Кабулова. Стоит сказать, с первых дней голосования участница выбилась в лидеры и уже не уступала своим конкурентками. Всего конкурсантку поддержали 1632 человека.

Наша победительница родом из Геленджика. Она – заместитель генерального директора одного из санаториев на Черноморском побережье. У нее множество обязанностей, среди которых организация различных мероприятий. А теперь же Анна оказалась непосредственной участницей.

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Анна преподает высшую математику в университете
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- Это мой первый конкурс! Попробовать свои силы организаторы предлагали мне еще в прошлом году. Но тогда не готова была, наверное. Думала, это не для меня. Разве математики участвуют в подобных конкурсах? - улыбается Анна.

Как оказалось, «Мисс офис 2020» не только красавица, но и умница. Она окончила факультет математики, механики и компьютерных наук. Такие профи сейчас на вес золота. Поэтому Анна свою основную работу совмещает еще и с занятиями в вузе – студентам она читает лекции. Кстати, они же и поддержали ее в конкурсе.

anna_kabulovaanna_kabulova
Мисс офис 2020 по версии КП не только красавица, но и умница
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- Со многими ребятами у меня очень доверительные отношения. Поэтому, когда они узнали, что я стала участницей в фотоконкурсе, стали отдавать голоса за меня. Поддерживали и коллеги с работы, друзья, одноклассники со школы и даже бывший муж! - рассказывает Анна Кабулова.

anna_kabulovaanna_kabulova
Анна успевает еще и следить за фигурой
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В свободное же время победительница обожает играть в гольф. Именно этот вид спорта помогает ей сосредоточиться, отлично помогает перезагрузиться. Главная гордость Анны – ее 7-летняя дочка Таня. Именно своей крошке она хочет посвятить свою победу.

anna_kabulovaanna_kabulova
Анна обожает играть в гольф с дочерью
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Впереди Анну, как и всех остальных конкурсанток, ждет отбор. Она намерена и здесь попасть в лидеры. Напомним, победительницы кастинга получат возможность представить Краснодар на финале конкурса и выиграть 2 миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и другие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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