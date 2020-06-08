2020-06-08T11:18:56+03:00
Общество

«Вытащили с того света»: В Новороссийске врачи спасли обреченного на гибель пожарного

Мужчина больше часа находился в состоянии клинической смерти
Галина КОПЫЛОВА
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Мужчину спасали практически всей больницей. Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrskМужчину спасали практически всей больницей. Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk
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В региональный сосудистый центр Городской больницы Новороссийска попал молодой мужчина. Он по профессии пожарный, со здоровьем никогда проблем не было. Но в один момент по дороге на работу у спасателя отказало сердце.

- Боли у мужчины начались дома, но он не придал этому значения. А по пути на работу оторвался тромб. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Когда приехали медики, он уже находился в состоянии клинической смерти, - рассказали в больнице.

Шансы на спасение у пожарного были минимальными. Когда на вызов приехали медики, они зафиксировали клиническую смерть: не прощупывался пульс, не было дыхания. За жизнь пациента боролся врач-кардиолог Никита Евгеньевич Симакин. Он верил в то, что мужчина выкарабкается.

- Реанимационные мероприятия продолжались 45 минут, хотя по всем медицинским инструкциям уже через 30 минут непрерывной борьбы за жизнь все попытки прекращаются, так как организм не «запускается», и пациент обречен на смерть, - пояснили медики кардиологического отделения.

Мужчине диагностировали желудочковую пароксизмальную тахикардию – один из самых опасных видов сердечной аритмии. В таком состоянии сердечные желудочки сокращаются невпопад, что может привести к остановке кровообращения и переходу в «аритмическую смерть».

Фото: minzdravkk.ru

Фото: minzdravkk.ru

После того как врачи восстановили частоту сердечных сокращений, пациента перевели в операционную. Хирург Георгий Ираклиевич Корелов убрал закупорку сосуда и восстановил кровоток.

- В палате интенсивной терапии у пациента нарушался сердечный ритм. Врачи дважды проводили реанимационные мероприятия, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Всеми приложенными усилиями врачей, мужчину удалось спасти. Сейчас жизни пожарного ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо. Но сможет ли пациент приступить к спасательной работе, врачи скажут только после реабилитации и дальнейшего обследования.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани врачи спасли пациента, который не мог есть из-за боли в ухе. К медикам мужчина обратился лишь, когда не мог открывать рот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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