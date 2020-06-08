«Шифер трещал, щепки летели»: на Кубани второклассница спасла трехлетнюю девочку из пожара

Жара в первые дни лета на Кубани стоит неимоверная – столбики термометров показывают отметки, перевалившие за тридцать, МЧС практически ежедневно оповещает жителей региона о чрезвычайной пожароопасной обстановке.

Днем 6 июня частный дом на улице Арского, что в Новороссийске, полыхал. Высокие языки пламени в считанные секунды охватили комнаты, крышу, треск горения сухих балок раздавался по всей округе. Детвора, катавшаяся рядом с домом на скейтах еще до того, как огонь стал виден, даже и не догадывалась, что за высоким забором трехлетняя девочка зовет на помощь. Лишь второкласснице Веронике Кацайлиде отдаленно показался детский плач.

- Я пришла с работы, только присела отдохнуть, как увидела в окне своего дома, что горят соседи. Спросила у мужа, где наша дочь, он сказал, что где-то во дворе. Я выбежала, Нику не нашла, и тогда мы с супругом рванули к пожару, - говорит «КП»-Кубань» мама Вероники Оксана.

В Новороссийске на улице Арского сгорел дом.

К счастью, на месте происшествия родители увидели среди зевак-соседей, пожарных, и свою дочку, тут же она рассказала им, что спасла маленькую девочку.

- Мы проезжали на скейтах мимо этого дома, огня еще не было видно, лишь какой-то странный дым, - рассказывает уже сама героиня-второклассница. – Мне показалось, что, вроде бы, какой-то детский голосок зовет на помощь. Говорю своему другу, а тот отвечает, что ничего не слышал. Ну, я вернулась и вслушалась еще раз, крик действительно был.

И тогда школьница открыла высокую калитку и среди огня и дыма увидела во дворе плачущую маленькую девочку, она кричала «Мама, папа, проснитесь». Но крепко спавшие родители не слышали ни криков дочки, ни треска, под которым лопались в доме балки и слетали с крыши раскаленные куски шифера. Вероника взяла за руку девчоночку, попыталась вывести ее со двора, но малышка наотрез отказалась покидать жилище без родителей. Тогда соседка крепко схватила ее за руку и повела через балку, охваченную огнем.

- Все было в дыму, везде был огонь, мне на руку даже упало что-то, - вспоминает юная героиня. – Когда выбежали, уже приехали пожарные. Они вывели ее маму и папу из дома.

Сама же Вероника говорит, что спасла девочку потому, что это – маленькая жизнь и бросить ребенка она не могла. А ее мама Оксана Михайловна рассказывает, что дочь смелой была всегда.

- И в детстве она ничего не боялась. Я даже сама не уверена, смогла бы найти в себе храбрость и сделать то же, что и Ника, - признается Оксана Кацайлиде.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС региона, площадь пожара составила более 40 кв. м. На месте происшествия работали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Полностью потушить удалось к семи часам вечерам - с огнем пожарные боролись около получаса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запахло дымом, оказалось – соседский дом полыхает: на Кубани казак вынес из горящего дома неходячую старушку

Спустя пару минут на кровать, где она лежала, упала балка с потолка (подробнее)