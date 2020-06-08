Сбежавшая от мужа блогерша беременна от его сына и выходит за него замуж

Разводилась 35-летняя блогерша из Краснодарского края Марина Балмашова шумно. Отношения с бывшим супругом дама выясняла на различных ТВ-шоу и в своих сториз в Инстаграм. Никого не слушала, а только подливала масла в огонь, выгружая в соцсети фото с 20-летним любовником – сыном своего бывшего мужа Владимиром Шавыриным.

После развода Марина переехала с пасынком из дома в квартиру, а пятеро приемных ребятишек, которых она воспитывала с экс-супругом, ее интересовать перестали.

Марина с бывшим мужем Алексеем и детьми. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

- Она совратила моего сына, Вова сам на такое не способен, у него и девушки до нее не было, - жаловался отвергнутый муж Алексей Шавырин, раскрывая все подробности этого бурного романа. - Они не стеснялись заниматься сексом, когда я был дома. Я бы простил измену, если бы это был не мой сын.

Марина с Вовой. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Алексей Шавырин забрал приемных детей, теперь он один их воспитывает. А сама блогершка заявила, что одна из причин разрыва отношений с мужем - отсутствие собственных детей. Мол, прожив в браке 14 лет, она так и не смогла забеременеть.

Чтобы стать мамой, несколько лет назад пышка Марина Балмашева даже радикально похудела – девушка сбросила почти 60 килограммов. Но долгожданная беременность так и не наступала.

Пара живет вместе и собирается пожениться. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Когда Марина сменила балахоны на обтягивающие платья, откачала жир с боков и сделала пластику груди, в их семье появился младший сын мужа от первого брака. Вове тогда было 16 лет, он приехал на Кубань с Урала поступать в вуз. Поселился в доме у отца и помогал преобразившейся мачехе по хозяйству – пропадал на кухне, гулял с детьми, бегал в магазин.

А когда сынку стукнуло 19 лет, Марина его обворожила.

- Она бегала в постель к моему сыну из нашей спальни, пока я спал, - рассказывает Алексей Шавырин. – А после как ни в чем не бывало возвращалась и ложилась рядом. Когда я узнал обо всем, потребовал развод.

И пока бывший муж делит имущество и воспитывает приемных детей, блогерша сообщила своим подписчикам в Инстаграм:

- Надоело скрываться. Знаю, что срок еще маленький. Что УЗИ с сердечком еще впереди. Но я хочу, чтобы вы это знали. Все возможно в этом мире. Нам 4 недели, - так подписала Балмашева фото, на котором она позирует с тестом на беременность. - И да. Именно поэтому мы решили пожениться.

О своем интересном положении Марина сообщила в Инстаграм. Фото: instagram.com/marina_balmasheva/

Что по этому поводу думает будущий отец, Марина предпочла снять видео. На ролике она показывает ему тест на беременность, а студент-третьекурсник лишь по-дурацки улыбается в ответ. Сейчас будущую мать заботит лишь одно - здоровье ребенка. Она бегает по врачам и сдает анализы. Одному из первых о своем интересном положении блогерша сообщила бывшему мужу. Он особой радости не выразил.

- А вот мама Вовы сказала беречь ее внука или внучку, - говорит Марина Балмашева. – Вова сам ей все рассказал и она обрадовалась. Дату свадьбы мы уже выбрали – распишемся 11 июля. Правда, устраивать пышное торжество не собираемся.

Блогерша Марина Балмашева показала реакцию пасынка на тест на беременность.

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