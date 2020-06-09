2020-06-09T19:53:11+03:00
Происшествия

Владелец футбольного клуба "Олимп" погиб в аварии на личном Bentley на Кубани

Замначальника отдела ГИБДД, который сидел на пассажирском сидении, попал в больницу
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Кириченко был президентом футбольного клуба любительского уровня. Посещад матчи вместе с супругой.Кириченко был президентом футбольного клуба любительского уровня. Посещад матчи вместе с супругой.
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Стала известна личность погибшего в аварии под Новокубанском водителя Bentley. Это 42-летний фермер, он же владелец новокубанского футбольного клуба "Олимп" Василий Кириченко. Вместе с ним в машине находился и заместитель начальника отдела ГИБДД по Новокубанскому району 35-летний Алексей Зиновьев.

- По предварительным данным, водитель 1980 года рождения не справился с управлением, и машина вылетела с трассы в поле. В результате ДТП водитель погиб, а пассажир попал в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иномарка была в собственности предпринимателя

Иномарка была в собственности предпринимателя

Владелец дорогостоящей иномарки люксового класса – Кириченко, он собственно и находился за рулем машины. Предприниматель ехал на Bentley Continental GT с большой скоростью. Это и стало причиной заноса, говорят специалисты.

- Предварительные тесты на алкоголь показали отрицательные результаты. Водитель и пассажир были трезвые, - сообщили «КП» - Кубань правоохранители.

Ранее «Комсомолка» сообщала, фермера Василия Кириченко госпитализировали в реанимационное отделение. Там медики несколько часов и боролись за его жизнь. Но мужчина скончался от кровопотери.

А замначальника отдела ДПС доставили в больницу с травмой живота. Он находится в хирургическом отделении медучреждения города Армавира. Зиновьев хорошо знаком с фермером, и в момент аварии они вместе ехали по делам. Полицейский был в гражданской одежде в заслуженном служебном отпуске. Врачи говорят, что он в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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