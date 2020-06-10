2020-06-10T10:20:23+03:00
Общество

«Вон с пляжа!»: в Геленджике мобильные патрули выгоняют отдыхающих с побережья

Между тем, столбики термометров на курорте показывают +38 градусов [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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Курортный Геленджик охвачен борьбой с пандемией коронавируса.

- В центре по набережной гуляют толпы людей без особого соблюдения социальной дистанции, а на пляже - единицы. И тех при нас разогнали патрули, - говорят его жители.

Все дело в формулировках - набережные и парки открыты, а для приема солнечных ванн на берегу Черного моря требуется еще разрешение Роспотребнадзора.

В Геленджике с пляжей выгоняют отдыхающих.

Арендатор должен установить санитайзеры. Раздевалки и душевые должны регулярно дезинфицироваться. Обрабатывать после каждого использования обязаны и шезлонги. Сами лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Но пока полицейским и казакам предписано выпроваживать даже тех, кто просто решил понежиться на горячем песочке.

К слову, часть популярных геленджикских пляжей должна открыться уже сегодня, 10 июня. Но посещать их снова смогут только те, кто приписан к соответствующему санаторию.

Посторонним вход будет воспрещен.

Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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