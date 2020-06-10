«Вон с пляжа!»: в Геленджике мобильные патрули выгоняют отдыхающих с побережья
Курортный Геленджик охвачен борьбой с пандемией коронавируса.
- В центре по набережной гуляют толпы людей без особого соблюдения социальной дистанции, а на пляже - единицы. И тех при нас разогнали патрули, - говорят его жители.
Все дело в формулировках - набережные и парки открыты, а для приема солнечных ванн на берегу Черного моря требуется еще разрешение Роспотребнадзора.
В Геленджике с пляжей выгоняют отдыхающих.
Арендатор должен установить санитайзеры. Раздевалки и душевые должны регулярно дезинфицироваться. Обрабатывать после каждого использования обязаны и шезлонги. Сами лежаки должны находиться на расстоянии 1,5 метров друг от друга.
Но пока полицейским и казакам предписано выпроваживать даже тех, кто просто решил понежиться на горячем песочке.
К слову, часть популярных геленджикских пляжей должна открыться уже сегодня, 10 июня. Но посещать их снова смогут только те, кто приписан к соответствующему санаторию.
Посторонним вход будет воспрещен.
Напомним, карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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