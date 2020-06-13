Массовый мор рыбы в Тимашевском районе: она задохнулась в водоеме от жары

В выходные жители сельского поселения Кубанец, Тимашевского района отправились на традиционную рыбалку к местному водоему. Но удочку в этот злополучный день так и не удалось забросить. Рыбаки пришли в ужас от увиденного: сотни мертвых рыб плавали на поверхности.

Сотни мертвых рыб плавали на поверхности.Фото: Виталий КАРНАУХ

Под летним солнцем быстро начался процесс разложения. Вместо рыбалки люди снимали на телефон и выставляли в соцсети жуткие кадры. Создавалось впечатление, что рыба просто сварилась в водоеме, как в адском котле. Сотни окуней, сазанов и других видов всплыли вверх брюхом.

13 июня на месте ЧП службы собирают погибшую рыбу для дальнейшей утилизации. Очевидцы в соцсетях сообщают, что тухлый запах распространился на всю округу.

Пользователи называют происшествие «экологической катастрофой». Пишут о возможном попадании в воду отравляющих веществ.

Под летним солнцем быстро начался процесс разложения.Фото: Виталий КАРНАУХ

В зоне ЧП побывали специалисты двух управлений администрации Тимашевского района: ветеринарии, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Они взяли необходимые пробы грунта и воды. А так же - биоматериал рыб. Точная причина массового паджа рыбы будет названа после получения результатов лабораторных исследований.

В зоне ЧП побывали специалисты двух управлений администрации Тимашевского района.Фото: Виталий КАРНАУХ

- Предварительно можно сказать, что гибель рыбы произошла от нехватки кислорода в связи с высокими температурами воздуха, воды в реке и отсутствием достаточного количества осадков, - прокомментировали ЧП в администрации Тимашевского района.

Действительно, здесь в первую декаду июня были рекордно жаркие дни. Температура воздуха днем превышала отметку плюс 35 градусов тепла.

Экологи региона выразили крайнее беспокойство данным происшествием. Есть мнение, что процессы гибели рыбы в пресных водоемах и в море взаимосвязаны. Не исключено, что это признаки глобальных изменений в гидросфере планеты.

Ранее сообщалось, что в Черном море произошла массовая гибель дельфинов.