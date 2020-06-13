Массовая гибель дельфинов в Черном море: исследования крови белобочек показали признаки интоксикации и серьезных заболеваний

Специалисты Росприроднадзора сейчас проводят расследование - выясняют, как дельфины могли отравиться в Черном море. Ведь результаты анализов крови показали признаки интоксикации павших морских млекопитающих.

Напомним, ученые забили тревогу после того, как на берегу Черного моря стали находить большое количество погибших дельфинов. В мае обнаружили 133 мертвых китообразных, за первые двенадцать дней июня – 41. Если сравнить данные с прошлым годом, то цифры тогда были в разы меньше: в мае 2019 года было зафиксировано 60 случаев гибели дельфинов, в июне прошлого года – всего 16.

В мае на побережье Краснодарского края нашли 133 мертвых китообразных. Фото: @delfacenter

Мертвых дельфинов находят практически на всех кубанских курортах, а также в Крыму. Бывает, что волны выбрасывают сразу по пять - шесть погибших млекопитающих. В редких случаях дельфинов находили полуживыми, в критическом состоянии, но несмотря на все усилия волонтеров и ветеринаров, спасти их не удалось.

С начала 2020 года Центр спасения дельфинов «Дельфа», расположенный в порту «Имеретинский» в Сочи, зарегистрировал погибших китообразных всех трёх видов, обитающих в Чёрном море. Это афалины, белобочки и азовки (их еще называют морскими свиньями).

- Самый активный сезон выбросов, как правило, приходится на весенние месяцы (а к июню уже начинается спад). Это связано с интенсивным рыболовством и обострением сезонных инфекционных заболеваний китообразных. В этом году май стал рекордным месяцем по количеству погибших дельфинов. Рост по сравнению с 2019 годом – на 73 особи, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор АНО «Центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей. - Июнь начался также печально, всего за 12 дней зарегистрирован 41 случай гибели.

У погибших дельфинов волонтёры центра отобрали пробы для проведения лабораторных исследований и выяснения причин падежа.

Пока же анализ крови двух белобочек, которых нашли погибшими в Новороссийске и Сочи, показал, признаки интоксикации и наличие инфекционных заболеваний.

Исследования показали у дельфинов наличие тяжелой интоксикации и полиорганной недостаточности. Фото: @delfacenter

- Исследования показали наличие тяжелой интоксикации и полиорганной недостаточности. Эти патологии могли быть вызваны как инфекцией, так и отравлением. Но этих данных недостаточно, чтобы судить о причинах гибели всех остальных дельфинов, - говорит научный руководитель Центра спасения дельфинов "Дельта" Татьяна Денисенко.

Для выяснения причин гибели дельфинов подключились Росприроднадзор, Минприроды Краснодарского края и Азово-Черноморская природоохранная прокуратура. Но пока о результатах говорить рано - идёт проверка, специалисты собирают всю необходимую информацию. Также они будут искать и источник загрязнения.

- Почему так резко увеличилась смертность китообразных? Возможно, повлияло загрязнение моря нефтепродуктами, аграрными стоками, пластиком, - делится версией Татьяна Белей. – Также увеличение фиксируемых случаев гибели дельфинов можно объяснить и тем, что о нашем Центре стало узнавать больше людей, поэтому и количество сообщений о выбросах также возросло. Люди стали обращать больше внимания на погибших и больных животных, звонить на телефон горячей линии по номеру 8-938-888-15-95. По нему можно сообщать о дельфинах, найденных в Сочи, Новороссийске, Анапе, Геленджике и в Тамани.

А вот чтобы достоверно выяснить, есть ли увеличение выбросов вредных веществ в море, и по какой конкретной причине они происходят, необходимы масштабные исследования.

Также спасение больных животных возможно только при условиях оказания им долговременного лечения. Однократные манипуляции не всегда могут спасти больное китообразное.

- В России отсутствуют стационарные центры спасения и реабилитации дельфинов, несмотря на большую необходимость - все черноморские дельфины находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу, - говорит Татьяна Белей.

Поэтому сейчас «Дельфа» собирает деньги на строительство центра, где ученые и волонтеры смогут лечить диких китообразных, где будет проходить реабилитация тех дельфинов, которые выращены в неволе, чтобы выпустить их в природную среду обитания.

- Сбор запущен ещё в апреле 2018, но пока необходимой суммы собрать не удалось, - заключила Татьяна Белей. - На строительство центра спасения дельфинов необходимо больше восьми миллионов рублей. Пока же собрано только 2,5 млн.

КОНКРЕТНО

Дельфины умирают и от инфекций

По мнению научного руководителя «Дельфы» Татьяны Денисенко, как правило, дельфины погибают от различных заболеваний: паразитарных, инфекционных.

- Вспышки заболеваний (эпизоотии) могут возникать по разным причинам: попадание патогенов с канализационными и аграрными стоками, снижение уровня иммунореактивности организма животных, и как следствие - гибель наиболее слабых. Вызвано это может быть и попаданием в море различных токсинов, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Татьяна Денисенко.

По ее словам, сезонное увеличение погибших китообразных может быть связано и с возрастающим количеством орудий рыболовства, в которых животные запутываются и тонут.

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