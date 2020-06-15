2020-06-15T13:41:24+03:00
Происшествия

Низкий уровень воды и перепад температуры: в Минприроды Кубани назвали предварительные причины массовой гибели рыбы

Загрязнения воды специалисты не обнаружили [фото]
Галина КОПЫЛОВА
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Специалисты продолжают проводить проверку по факту массовой гибели рыбыСпециалисты продолжают проводить проверку по факту массовой гибели рыбыФото: Виталий КАРНАУХ
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Напомним, жители поселения Кубанец и хутора Беднягина Тимашевского района пришли в ужас, когда в выходные приехали на рыбалку и увидели на берегу реки сотни мертвых рыб. Они лежали на суше и плавали брюхом кверху в воде. Люди стали снимать жуткие кадры на телефон и выставлять «экологическую катастрофу» в соцсети.

- Это какой-то ужас. Рядом с берегом находится просто невозможно из-за зловоний – под знойным солнцем начался процесс разложения, - сообщали о ЧП местные жители в соцсетях.

13 июня спецслужбы собрали погибшую рыбу, чтобы уничтожить и избавиться от тухлого запаха. А представители администрации, ветеринарии и сельского хозяйства взяли пробы грунта, воды и биоматериал рыб. Эксперты ссылались на то, что, возможно, гибель рыбы произошла от нехватки кислорода из-за жары и недостаточного количества дождей.

Берег реки очистили от мертвой рыбы, но на берег продолжает выбрасывать новую Фото: Виталий КАРНАУХ

Берег реки очистили от мертвой рыбы, но на берег продолжает выбрасывать новуюФото: Виталий КАРНАУХ

В Минприроды Кубани подтвердили предположения местных властей.

- Сотрудники министерства природных ресурсов Краснодарского края побывали на реке Кирпили и ознакомились с ситуацией, связанной с мором рыбы. Загрязнения водного объекта не обнаружено. По предварительным данным, ситуация сложилась в результате низкого уровня воды в реке, жаркой погоды и резкого перепада температуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

Также представители Минприроды добавили, что 15 июня на месте начнет работу межведомственная комиссия. На основании анализа взятых проб воды, рыбы и грунта будут определены точные причины массового мора рыбы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Массовый мор рыбы в Тимашевском районе: она задохнулась в водоеме от жары

В выходные жители сельского поселения Кубанец Тимашевского района отправились на традиционную рыбалку к местному водоему. Но удочку в этот злополучный день так и не удалось забросить (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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