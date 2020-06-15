В Сочи 36-летний житель Екатеринбурга приехал не только для того, чтобы загорать и купаться. Он мечтал на Черноморском побережье, прежде всего, заниматься серфингом. И его желание исполнилось. По вечерам отдыхающий торопился с серфом на пляж, чтобы встречать закат в море, восхищаясь красотой и единением со стихией.

Напомним, что sup-серфинг – это серфинг на доске с веслом. В Сочи находятся несколько таких станций в разных районах курорта.

В один из дней погода стояла особенно благоприятная для sup-серфинга: ветра не было, морская гладь манила все дальше от берега.

Когда уральский спортсмен-любитель оказался примерно в километре от пляжа, он попытался вернуться. Но сил не хватило, серф уносило все дальше в море.

К счастью, неравнодушные отдыхающие заметили с берега, что с серфингистом происходит что-то неладное, и вовремя забили тревогу. Один из очевидцев позвонил спасателям и сообщил, что в море в районе стадиона «Фишт», на удалении около километра от берега, находится sup-серфингист. Ему нужна помощь.

- По словам звонившего, мужчина несколько раз пытался встать на доску, но тщетно, его уносило в море и уже не было видно с берега, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Сотрудники Хостинского подразделения на спасательном катере «Стрингер» в оперативном порядке направились в указанный район поиска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784957" frameborder="0"></iframe> «Унесенный морем»: В Сочи sup-серфингиста течение отнесло за километр от берега.Видео: пресс-службы ЮРПСО МЧС России! другой источник

Скоро спасатели нашли унесенного течением серфингиста и подняли на борт судна вместе с доской. Мужчину доставили на пляж «Лего» Адлерского района.

- По словам sup-серфингиста, он специально отплыл подальше от берега, но вернуться обратно самостоятельно уже не хватило сил, серф уносило все дальше в море сильным течением, - заключила представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в сети высмеяли неумелых пляжных спасателей Сочи, за жизнь которых стоило испугаться.