После драки, зачинщицей которой стала главный судебный пристав Усть-Лабинского района, уволили ее подчиненных

Громкий скандал, в котором были замешаны судебные приставы Усть-Лабинского района, случился еще в марте. Тогда в местном кафе «Бархат» отдыхали два жителя – Рафаэль Ибрагимов и Олег Мащенко. Первый заприметил свою знакомую в компании женщин, которые сидели за соседним столиком. Подошел, поздоровался – обычный разговор двух давних приятелей. Однако одной из дам – поговаривают, это главный пристав Усть-Лабинска Людмила Сотирос, – не понравилось, что парень подошел и просто так решил отвлечь их подругу. Как рассказывал Ибрагимов, она стала показывать, что он не достоин их коллектива, на что в ответ также получила оскорбления.

– Тебя ждут неприятности, – заявила дама.

Кафе, в котором произошла драка.

И, как оказалось, это были не просто слова. Следующим вечером у этого же кафе два пристава, ее подчиненных, избили Рафаэля Ибрагимова, применив служебный электрошокер. Приехавшие на место ЧП полицейские не с первого раза смогли унять буйных драчунов.

После публикации на сайте «КП» были организованы многочисленные проверки. Но с их результатами полиция не спешит знакомить. А на днях стало известно, что нападавшие покинули ряды служебных приставов.

Экс-приставы использовали служебный электрошокер.

– По результатам служебной проверки было принято решение об увольнении двух участников конфликта, – прокомментировали «КП»-Кубань» в пресс-службе УФССП региона, не раскрывая фамилии.

За подробностями увольнения и тем, что ждет экс-приставов, редакция дважды обращалась в ГУ МВД Кубани. В ведомстве сообщили, что по результатам проведенной проверки в действиях подозреваемых усматриваются признаки преступления по двум статьям: 30 и 105 УК РФ (это означает покушение на убийство). Материалы проверки направили в Следственный комитет. Однако в пресс-службе СУ СК заявили, что дело вернули вновь полицейским.

Рафаэлю Ибрагимову сильно досталось.

Прошло уже три месяца, а дело до сих пор находится в надзорном органе – правоохарнители никак не разберутся, кто будет «разгребать» и наказывать злоумышленников.

Кстати, согласно информации, представленной на сайте ФССП региона в разделе «Структурные подразделения», главным усть-лабинским приставом все также является Людмила Сотирос. Редакция связалась с районным отделом. Возглавляет его действительно до сих пор стоит Сотирос. С корреспондентом «Комсомолки» она разговаривать отказалась.

– Давайте оставим это без комментариев, – заявила она и положила трубку.