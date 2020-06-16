Мэр отмолчался, а депутат поздравил: школьнице из Новороссийска, спасшей трехлетнюю девочку из пожара, подарили велосипед

Недетскую отвагу проявила второклассница из города-героя. 6 июня Вероника Кацайлиди вынесла из горящего дома трехлетнюю девочку-соседку, которая отчаянно пыталась разбудить спавших родителей. Тонкий голосок, звавший о помощи, Вероника Кацайлиди услышала за стеной высокого забора, когда проезжала мимо соседского дома на скейте.

- Открыла калитку, а она стоит возле двери на улице, кругом уже огонь был, шифер трещал, щепки летели, - рассказывала Вероника «Комсомолке».

Школьница позвала девочку за собой, но та отказалась – кричала, что в доме находятся спящие родители. Тогда молодая девушка крепко взяла ее за руку и повела за собой. К этому моменту дом, разгоревшийся за пару минут под палящим солнцем, уже перешел в максимальную стадию горения.

- Все было в дыму, везде был огонь, мне на руку даже упало что-то, - вспоминает юная героиня. – Когда выбежали, уже приехали пожарные. Они вывели ее маму и папу из дома.

А спустя несколько дней этот героический поступок стал достоянием общественности – о мужестве Вероники до сих пор говорят в Новороссийске. Дошла информация о подвиге юной землячки и до депутата Городской думы города-героя Ильи Канакиди.

- В благодарность за храбрость и героический поступок юная жительница Вероника Кацайлиди получила от меня подарок! Она спасла трёхлетнюю девочку из горящего дома по улице Арского, - заявил депутат, добавив, что подарил ей новый скоростной велосипед.

Подарку семья Вероники обрадовалась. Ее мама Оксана Кацайлиди говорит, что им приятно, что дочь не осталась незамеченной. Хотя, конечно, спасла она соседскую девчушку не ради призов и похвалы, а, как она сама говорит, потому что «это маленькая жизнь».

- Илья Канакиди человек сердечный, очень добрый. Он сказал, что не мог оставить ребенка без внимания, - говорит Оксана.

Чего не скажешь о мэре Новороссийска, решившем проигнорировать поступок второклассницы. Даже словом не обмолвился глава города Игорь Дяченко. Что ж, наверное, замечать и отмечать героические дела земляков не входит в его обязанности.