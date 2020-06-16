«Сдал металл, а деньги присвоил»: В Геленджике начальнику ЖКХ предъявили обвинение в мошенничестве

Информация о задержании начальника ЖКХ города-курорта Геленджика Андрея Владимировича Сугибина появилась 14 июня. Достоверность сведений о его аресте правоохранительные органы не подтверждали. А сегодня, 16 июня, сообщили о том, что чиновнику предъявлено обвинение.

- В производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении 43-летнего местного жителя, по статье «Мошенничество», - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оказалось, что в работе начальника ЖКХ выявили коррупционный факт. Сугибин, как отмечают сотрудники экономической безопасности, воспользовался служебным положением. Он поручил рабочим отсортировать строительный и бытовой мусор, а металлолом сдать в пункт приема. Вырученные деньги, а металл потянул 835 000 рублей, Андрей Сугибин забрал себе.

- Чиновник не издал соответствующие распорядительные документы на данный вид деятельности, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - добавили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В настоящее время начальнику ЖКХ Геленджика предъявлено обвинение. На период предварительного следствия он заключен под стражу. Сугибину грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, Андрей Сугибин проработал на должности начальника управления ЖКХ всего год. Его назначили руководителем в июне 2019 года.