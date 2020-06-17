Небывалый град в Адыгее 17 июня 2020: льдины побили десятки машин, изрешетили крыши около 100 домов

Непогода продолжает испытывать на прочность жителей Адыгеи. Днем 17 июня здесь прошел сильный ливень, поднялся ветер, порывом которого снесло остановку. Жертвой стихии стала 78-летняя женщина, еще двое пострадали. Не успели местные жители отойти от трагедии, как еще один сокрушительный удар обрушился на Адыгею.

povazhnaya.nina Небывалый град в Адыгее

Крупный град, какого в республике не видели, кажется, никогда.

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

- То, что сыпалось с небо, градом назвать сложно. Это не льдинки, а огромные снаряды, диаметр которых 7-8 сантиметров. Я такого не видела никогда! Шум был жуткий - очень страшно находится в этот момент дома, - рассказывает жительница аула Хатукай в Красногвардейском районе Марина Басова.

Град побил разбил стекла машин Фото: instagram.com/elviraz1

Все это сопровождалось шквалистым ветром.

Стихия бушевала недолго, но нанесла немалый ущерб. Побиты стекла, крыши домов, навесы и автомобили. Жители частных домов сейчас пытаются самостоятельно устранить последствия грозного явления природы.

maykop_obyavlenya__01 В Адыгее бушует стихия

- На данный момент на месте работают три комиссии по учету и оценке материального ущерба. Повреждены частные дома - град пробил кровлю крыши. Точно число сейчас уточняется, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Адыгее. - Известно, что пострадали из-за непогоды 20 социально-значимых объектов, из них два детских сада.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785548" frameborder="0"></iframe> Непогода в ауле Хатукай Видео: instagram.com/elviraz1.

Пострадавших людей нет.

- С завтрашнего дня начнутся подворовые обходы. Это необходимо, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией, - добавляют в ГУ МЧС по Адыгее.

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

Также сообщается, что в администрацию Хатукайского сельского поселения поступило порядка сотни обращений от местных жителей, пострадавших от стихии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785545" frameborder="0"></iframe> Из-за непогоды пострадало здание администрации в селе Хайтук Видео: instagram.com/sov.a_online.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из-за непогоды несколько населенных пунктов остались без света и воды.

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

Сейчас в городе начали работать экстренные службы.

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