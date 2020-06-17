2020-06-17T23:45:59+03:00
Происшествия

Небывалый град в Адыгее 17 июня 2020: льдины побили десятки машин, изрешетили крыши около 100 домов

Пострадавших в ЧП нет [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Градины были огромных размеров. Фото: instagram.com/povazhnaya.ninaГрадины были огромных размеров. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

Непогода продолжает испытывать на прочность жителей Адыгеи. Днем 17 июня здесь прошел сильный ливень, поднялся ветер, порывом которого снесло остановку. Жертвой стихии стала 78-летняя женщина, еще двое пострадали. Не успели местные жители отойти от трагедии, как еще один сокрушительный удар обрушился на Адыгею.

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Небывалый град в Адыгее
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Крупный град, какого в республике не видели, кажется, никогда.

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

Вот такой град был в адыгейском ауле Хатукай. Фото: instagram.com/povazhnaya.nina

- То, что сыпалось с небо, градом назвать сложно. Это не льдинки, а огромные снаряды, диаметр которых 7-8 сантиметров. Я такого не видела никогда! Шум был жуткий - очень страшно находится в этот момент дома, - рассказывает жительница аула Хатукай в Красногвардейском районе Марина Басова.

Град побил разбил стекла машин Фото: instagram.com/elviraz1

Град побил разбил стекла машин Фото: instagram.com/elviraz1

Все это сопровождалось шквалистым ветром.

Стихия бушевала недолго, но нанесла немалый ущерб. Побиты стекла, крыши домов, навесы и автомобили. Жители частных домов сейчас пытаются самостоятельно устранить последствия грозного явления природы.

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В Адыгее бушует стихия
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- На данный момент на месте работают три комиссии по учету и оценке материального ущерба. Повреждены частные дома - град пробил кровлю крыши. Точно число сейчас уточняется, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Адыгее. - Известно, что пострадали из-за непогоды 20 социально-значимых объектов, из них два детских сада.

Непогода в ауле Хатукай Видео: instagram.com/elviraz1.

Пострадавших людей нет.

- С завтрашнего дня начнутся подворовые обходы. Это необходимо, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией, - добавляют в ГУ МЧС по Адыгее.

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

Не выдержали и крыши. Фото: комитет РА по делам ГО и ЧС

Также сообщается, что в администрацию Хатукайского сельского поселения поступило порядка сотни обращений от местных жителей, пострадавших от стихии.

Из-за непогоды пострадало здание администрации в селе Хайтук Видео: instagram.com/sov.a_online.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», из-за непогоды несколько населенных пунктов остались без света и воды.

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

Ледяные снаряды разбили стекла в здании. Фото: instagram.com/sov.a_online

Сейчас в городе начали работать экстренные службы.

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Когда в городе усилился ливень люди стали прятаться под крышами магазинов и остановочными павильонами. В какой-то момент резкий порыв ветра снес остановку в микрорайоне Черемушки, где стояли люди. Конструкция опрокинулась, придавив сразу несколько местных жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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