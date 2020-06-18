В Новороссийске прошла тренировка воздушного Парада Победы

Экипажи штурмовой авиации готовятся показать высший пилотаж. В Новороссийске прошла очередная тренировка Парада Победы 2020. В небо над черноморским городом-героем взмоют десятки винтокрылых машин.

Правда, посмотреть на исторический пролет в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны предлагается только по телевизору.

Воздушный парад покажут по телевизоруФото: Виталий ТИМКИВ

В мэрии Новороссийска попросили жителей 24 июня не организовывать массовых гуляний. На дворе пандемия коронавируса. И хотя карантин в регионе с 21 июня прекратит свое действие, инфекция еще не побеждена.

Участие примут самолеты и вертолеты Черноморского флотаФото: Виталий ТИМКИВ

- Убедительно просим вас оставаться в этот день дома, - обратился заммэра города-героя Роман Бреус.

Пролет авиации запланирован над Цемесской бухтойФото: Виталий ТИМКИВ

Напомним, Новороссийск стал единственным городом на Кубани, который примет участия в торжествах 24 июня. Эта дата была назначена президентом в связи с угрозой распространения коронавируса. По улице Советов маршем пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска, Федеральной противопожарной службы, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Также задействовано более 25 единиц боевой и специальной техники.

Но торжества пройдут без зрителейФото: Виталий ТИМКИВ

Над Цемесской бухтой запланирован пролет авиации. Всего в небо поднимутся 10 вертолетов. Предварительно, нaд Новороссийском пролетят Ми-8АМТШ - трaнспортно-штурмовой вертолет («Терминатор»), Ми-28Н - удaрный вертолет («Ночной охотник»), Ка-52 - разведывательно-удaрный вертолет («Аллигатор»). И сaмолеты: Су-25СМ3 - штурмовик, Су-30СМ - истребитель.

- Участие примут самолеты и вертолеты Черноморского флота, - говорят в пресс-службе Южного военного округа.

В воздух поднимутся десятки винтокрылых машинФото: Виталий ТИМКИВ

Мероприятие состоится на площади им. Ленина в Новороссийске - именно отсюда удобнее всего будет наблюдать за шествием и воздушной частью парада. Начало в 10:00. Вечером же небо озарит праздничный салют - он начнется в 22:00.