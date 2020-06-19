Как только прозвучало решение о снятии карантина в Краснодарском крае, на побережье устремились толпы туристов. Жители разных регионов страны, заскучавшие по морскому бризу, забронировали гостиницы на курортах. Предпочтение отдают пансионатам и комплексам, чьи пляжи получили положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Например, в Геленджике доступ отпускникам открыт по 13 адресам. Правда, не всем по нраву отдых в горячий сезон.

Житель Краснодара Сергей Осипов, объехавший весь Южный федеральный округ и Кавказ, рассказал на своем канале «Юга-берега», почему не стоит ехать в Геленджик в разгар лета.

Один из минусов, считает, путешественник – стоимость перелета.

- В Геленджике есть свой аэропорт. Если вы летите всей семьей или компанией 3-4 человека, то вам стоит сравнить, сколько обойдется полет до Геленджика и до Анапы, - говорит Сергей Осипов. - Часто до Анапы лететь заметно дешевле, а такси до Геленджика обойдется в две тысячи рублей. Кроме того, в разгар сезона машина может попасть в пробку на въезде в город и простоять около двух часов.

Еще один недостаток, на который жалуются многие отдыхающие, - коммунальная проблема.

- В городе случаются отключения воды. Порой после жаркого дня на пляже в душ сходить не получается, - продолжает путешественник. - К сожалению, из года в год в бухту сливается городская канализация. Отсюда регулярные и массовые заражения ротовирусной кишечной инфекцией. Есть риск провести 3-7 незабываемых дней высокой температурой, рвотой и диарей.

По словам Сергея, плавать лучше всего в стороне от центра курорта, например, на Тонком мысу, в Кабардинке или Дивноморском.

- Но при входе и выходе из моря можно наступить на большой камень под водой. Пляжи везде галечные, - предупреждает краснодарец.

В заключение Сергей говорит, что все его друзья и семья предпочитают не ездить в Геленджик с июля по сентябрь.

- Стоять в пробках, воевать за место на пляже и бороться с прочим «радостями» высокого курортного сезона как-то не хочется, - добавляет житель Краснодара.

Но у туристов есть возможность отдохнуть на других курортах. В Сочи после карантина открыли пляжи и парки. Готовы к приезжу отдыхающих и в Анапе.

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