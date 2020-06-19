Силовики вызвали на ковер мэра Майкопа за смерть старушки под снесенной ветром остановкой

Страшная трагедия произошла в адыгейском Майкопе 17 июня. Непогода обрушилась на республику, на ее центр – Майкоп, говоря языком синоптиков, – опустился комплекс неблагоприятных явлений. Мощный дождь и сильный ветер стали причиной смерти 78-летней старушки.

Жители города, которых врасплох застала непогода на улицах, стали прятаться под крышами подъездов, навесами, остановками. Сильным порывом ветра остановку на одной из центральных улиц Майкопа в микрорайоне Черемушки снесло. В этот момент под ее крышей находились люди. Несколько местных жителей оказались под тяжелой железной конструкцией. 78-летняя женщина, оказавшаяся в тот злополучный день под этой остановкой, погибла прямо на месте, получив серьезные травмы. Еще двух жительниц города медики с места ЧП доставили в больницу. Трагедии можно было бы избежать, если бы власти Майкопа со всей ответственностью отнеслись к установке остановочных пунктов.

ЧП произошло 17 июня.

- К нам с переломами костей таза доставлена 22-летняя девушка, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный врач республиканской клинической больницы Нателла Чеужева. - Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, но она в сознании.

Пострадала и ее 11-летняя сестренка. Но малышка отделалась легкими ушибами, тем не менее находится под наблюдением медиков.

Сегодня, 19 июня, исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Адыгее Альберт Абрамян встретился с мэром Майкопа Андреем Гетмановым. Глава республиканского Следкома настойчиво рекомендовал Гетманову проверить состояние всех остановочных павильонов города на их безопасность.

СК возбудил уголовное дело.

- Профилактические меры в данном вопросе требуют комплексного подхода и нельзя допустить трагедии, которая произошла 17 июня, - заявил Альберт Абрамян, акцентируя внимание на том, что теперь придется провести профилактические мероприятия во всех сферах городской инфраструктуры.

К слову, СК уже возбудил уголовное дело.

- Следственным отделом по городу Майкопу по результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погибла 78-летняя женщина (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ), - сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/785535" frameborder="0"></iframe> В Адыгее из-за непогоды рухнула остановка. Видео: instagram.com/gtrkadygeia.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, в адрес администрации было направлено письмо, в котором СК требует прекратить эксплуатацию подобных остановок, которые могут создать реальную угрозу жизни и безопасности граждан.

Помимо этого, еще и республиканская прокуратура возьмет «остановочное» дело майкопских чиновников на личный контроль.