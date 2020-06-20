Все забито гостями и антисептиками: в краснодарских летних кафе сложно найти свободный столик

Больше недели в Краснодаре работают летники. Когда начался карантин, все кафе закрыли. Еду в них и напитки можно было заказать только на вынос, посидеть за столиком не разрешалось. Но не все заведения общепита города все же решили работать, многие вообще закрылись - не готовили еду даже на вынос.

Краснодарцы, заказав кофе или бургер в тех, которые хоть как-то работали, ели тут же, рядом с кафе - садились на подоконники и ступеньки зданий.

А когда больше недели назад на Кубани все же разрешили открыться некоторым кафе - тем, у которых есть летние веранды, народ, уставший на самоизоляции дома, массово рванул в заведения общепита.

Столики на летниках все оказались заняты. В хорошую погоду в любой день недели найти свободное место в кафе оказалось невозможным.

- Извините, но мест нет, - встречает парень в сером фартуке и голубой медицинской маске у входа на летнюю террасу ресторанчика на пересечении Северной и Красной.

За его спиной - достаточно большая веранда, накрытая зонтами в тон его фартука. Столики тут расставлены вокруг небольшого фонтана с учетом всех последний требований - на расстояние не ближе, чем два метра. Все официанты - в масках и перчатках.

Но выпить с подругой кофе здесь не получилось. Идем дальше по Красной. Следующий ресторан уже с террасой побольше. И из него (смотря где присесть) открывается вид на одну из городских достопримечательностей - Триумфальную арку и фонтан рядом.

Становимся в очередь перед двумя девушками в ярких платьях.

- Увы, - пожимает перед ними плечами менеджер ресторанчика.

Девушки разворачиваются и уходят. Мы - нет!

- У вас там пустой столик, во-о-он, сбоку, - говорю парню в маске, показывая рукой в сторону того самого местечка.

- Он забронирован, гости скоро будут, - отвечает он. - Но можете подождать минут двадцать.

Ждать не хотим. Идем дальше. В Центре города у магазинчика с овощами и фруктами стоят пустые столики.

- Если не найдем нигде место, купим клубники и сядем здесь, - смеемся с подругой и идем дальше.

В нескольких метрах от овощной лавки - большой ресторан с белыми плетеными креслами на летнике.

- Смотри, тут все занято, - говорит подруга. Но мы все равно заходим.

- Если вас устроит этот маленький столик, проходите, - улыбается девушка в широких коричневых брюках и ведет нас вглубь террасы.

Здесь тоже все, как положено - столики на приличном друг от друга расстоянии, официанты в перчатках и масках и антисептики на каждом столе. Только не все блюда из меню можно заказать.

- Из-за карантина пока еще не все продукты поставляются, - извиняется девушка-официант. Ей бы в модели - точеная фигурка, идеальная кожа, шикарные длинные волосы.

- Тяжело было без работы-то? - спрашиваем у нее, пока она записывает в блокнот наш заказ.

- Ничего, справимся, - улыбается она. - Без денег нас не оставили - положенную по МРОТ выплату получали.

Положенная выплата - это чуть больше 12 000 рублей. В месяц чаевых наверняка выходит в разы больше в этом ресторане. Но официанты не жалуются, появилась работа - хорошо.

В парках города тоже открылись летние кафе. В самом популярном – «Краснодаре» - у бургерной очередь. Внутрь не пускают. Персонал вынес кассу и стол на улицу - перед входом в кафе. На бетонном полу - уже стертая разметка (значит, народу тут много), но не все посетители соблюдают дистанцию. Поэтому сотрудники кафе периодически напоминают гостям о ней. Весь персонал тоже в масках и перчатках.

А вот столики, которые поставили на улице, все заняты. Купив кофе, садимся на одной из скамеек, которых в парке великое множество. Хорошо тут!

КСТАТИ

Места есть только в дождь

В пятницу вечером ну никак не хотелось сидеть дома. Но погода к прогулкам совсем не располагала - на Краснодар обрушился дождь. Поэтому ищем летнее кафе. Ближайшее - на пересечении Ленина и Рашпилевской. Понимая, что там все столики могут быть заняты, звоним, чтобы забронировать место.

- Приходите, место есть, - ответили там.

На летнике ресторанчика всего три столика - больше просто не поместятся. Терраса небольшая. Да и требования Роспотребнадзора необходимо соблюдать. Тут же, на небольшом столике, в коробочке, лежат медицинские маски и стоит большая бутылка с антисептиком. Хотя и на каждом столе для посетителя тоже есть антисептик - в пузырьке поменьше. Это средство - веяние времени. Его в ресторанчике очень много - в том числе и на стойке у официанта, в уборной.

Пока делаем заказ, муж (в ресторанчик пришла с ним) спрашивает у официанта про повара - здесь работает один из известных шефов города. Он еще ведет свой канал на Youtube. А супруг последнее время ударился в кулинарию и учится готовить по его блогу в том числе.

- Он сегодня не у нас, - отвечает официант, принимает заказ и уходит. А потом возвращается и говорит: - Шеф обещал приехать, скоро будет.

И когда мы уже пили чай, шеф-повар и правда подъехал. Подошёл к нашему столику и поделился своими секретами готовки блюд.