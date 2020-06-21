Длинные очереди и драка за одежду: в Краснодаре после карантина открылись торговые центры

Судя по всему, этого дня ждал весь Краснодар. 21 июня ровно в 10:00 торговые центры города распахнули двери и народ влетел в них, как турист в море - с радостью и восторгом!

Больше двух месяцев ТРЦ были под замком - из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина центры пришлось закрыть. Но 21 числа все ограничения сняли, при этом посоветовав как продавцам, так и покупателям соблюдать все правила нынешнего времени - носить маски, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки антисептиками.

На ступеньках ТРЦ наклейки с указанием соблюдать соцдистанциюФото: Варвара ДЫМ

И народ, засидевшийся дома без покупок, рванул! Самые заядлые шопоголики уже к 9:30 пришли к ТРЦ и ждали открытия. И когда их впустили, побежали по магазинам.

В одном из торговых центров Краснодара, что находится на Энке, заняты все парковочные места. Кружусь в поисках пустого "кармана", наворачивая круги. Выезжать никто не спешит. Наоборот, машины все подъезжают и подъезжают.

Приходится заезжать на платную парковку - тут места полно. Глушу двигатель и иду в здание. Если до пандемии можно было заходить в любую дверь, то сейчас в одну. Пусть огорожен красной лентой и те, кто входит, не пресекаются с теми, кто выходит.

На парковке все забитоФото: Варвара ДЫМ

Сразу же у дверей - несколько санитайзеров. Но народ ими практически не пользуется - во всяком случае, никто не подходит и не нажимает на кнопку.

Захожу в первый же магазин. Здесь, справа за металлической рамкой, столик с медицинскими масками, одноразовыми перчатками и большой банкой антисептика. Покупателей - как летом на пляже в Анапе - много и негде прибиться. У вешалок и столов с одеждой - полно народу. Ещё больше людей - у примерочных. Тут вообще очереди! Одна дама взяла ярко розовую футболку и стала прикидывать её на себя прямо в зале перед зеркалом, ждать, когда сократится очередь, она не стала. И вот-вот разденется. Но увидев, как на неё косится народ, отряхивается и идет в сторону кассы.

Но и тут очередь. Она вообще не короче той, что у примерочных. На полу - разметка, но люди не особо соблюдают дистанцию у касс. Не все надели и маски. Большая часть покупателей - без них. А вот все продавцы - в респираторах и перчатках.

Выхожу и иду дальше по торговому центу. В бюджетных магазинах - полно людей. В точках подороже - два -три человека. А в некоторых и вовсе пусто.

- Заходите, у нас сегодня скидки до 20 %, - заманивает меня продавец в одном из магазинчиков. Тут как мужская, так и женская одежда.

-У вас большие размеры есть? - спрашиваю у парня в надежде купить раздобревшему во время карантина мужа поло.

Он ведёт меня к полке, где в несколько стопок сложены мужские вещи. Выбираю одну, смотрю на цену - 6800.

- А сколько она будет с заявленной скидкой? - спрашиваю.

- А это уже со скидкой, - говорит он. - Берёте?

Очереди у касс практически во всех бюджетных магазинахФото: Варвара ДЫМ

Выхожу без покупок и иду дальше. На первом этаже, возле фонтана, у одного из популярных магазинов очередь вообще на несколько метров. В ней стоят как мужчины, так и женщины. Сотрудник магазина впускает всех по одному, да и то после того, как кто-то выйдет.

Заглядываю через стекло - внутри народу - тьма! Внутри две девушки дерутся за чёрную майку, вырывая её друг у друга. Что говорят, не могу расслышать - расстояние не позволяет. Кстати, видно, что вещей становится мало и каждая модница спешит урвать себе кофточку или юбку.

Вообще, очереди в примерочной - в каждом недорогом магазине, собственно, как и "затор" у касс!

Поднимаюсь на второй этаж - в галерею с обувью. Тут все тоже самое - в магазинах с недорогими башмаками - полно народу, в тех, где ценник выше - посвободнее. Но везде предлагают скидки.

ТРЦ открыли, но с одним условием - фуд корты и кафе будут закрыты. Так и есть - места, где обычно перекусывали люди, огорожены лентой, стулья и кресла перевёрнуты.

Кафе в ТРЦ закрытыФото: Варвара ДЫМ

Зато в Макдоналдсе очередь - люди ждут на улице. Заведение работает на вынос.

- Давай по два бургера возьмём? Один тут съедим, второй - домой отнесём, - просит у своего парня девушка в очереди. - И возьми мне ещё нагетсы и колу.

Очередь тут и среди автомобилей - водители едут к мак-авто.

Уставшие на карантине горожане так обрадовались открытию ТРЦ, что, кажется, и в очереди стоят с удовольствием. Ещё бы и социальную дистанцию соблюдали.

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