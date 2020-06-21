Отмена карантина в Краснодарском крае 21 июня: В ТРЦ выстроились огромные очереди

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 21 июня отменил карантин в регионе. Кубань начала постепенно возвращаться к прежней жизни, в которой не было ограничительных мер.

Очередь в Галерею 21 июня, в день снятия карантина.Туподар Краснодар

Так, с 21 июня распахнули свои двери торговые центры. Заблаговременно до открытия ТРЦ на входах уже выстроился народ, желающий пройтись по магазинам. Истосковавшиеся жители терпеливо стояли в очередях, растянувшихся на несколько десятков метров. Вереницы у торговых центров сфотографировали в Краснодаре и Анапе.

- "Не стоит ехать в торговые центры", "Что за срочность?", "А говорят, денег нет", "Будто бесплатно что-то раздают", - комментируют в соцсетях пользователи.

Очередь в ТРЦ 21 июня.Типичный Краснодар

В краевом центре заработали все торговые центры. Но руководство одного, под Краснодаром, побоялось возобновить работу.

- МЕГА - Адыгея, несмотря на распоряжение властей Краснодарского края ТРЦ, останется закрытой, - сообщили представители ТРЦ. Здесь оставили открытыми всего несколько продуктовых магазинов и салонов связи.

ТРЦ "Красная площадь" в Анапе. Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Напомним, торговые центры в Краснодарском крае открылись не полностью. В них до сих пор не работают общепиты и зоны развлечений.

Стоит отметить, что с 21 июня также разрешили работать всем гостиницам и санаториям, но при строжайшем соблюдении требований Роспотребнадзора. Ранее принимать гостей можно было отелям с ограниченным номерным фоном – до 50 комнат.

Сдержать поток прибывающих к Черному морю уже практически невозможно. Как местные, так и жители северных регионов страны рвутся попасть на побережье. Поэтому одной из самых важных новостей стало то, что туристам не нужно делать дорогостоящий анализ на коронавирус перед отъездом. Кондратьев назвал это требование бессмыслицей.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об отмене карантина после 21 июня. Однако его сменил, согласно документу, режим повышенной готовности, действие которого официально продлится до 6 июля.

В регионе пока не возобновляет работу индустрия развлечений, большинство предприятий общепита за исключением летних кафе, детские школы и сады. На замке пока и автовокзалы для пригородных перевозок.

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Какие еще ограничения сохраняются

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Губернатор рассказал, что Кубань откроют для туристов 21 июня

Для отдыхающих все-таки будут действовать некоторые правила. В частности, всем пересекающим границу региона измерят температуру (читайте далее)