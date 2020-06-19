2020-06-19T11:52:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлится до 6 июля

Опубликовано постановление губернатора Вениамина Кондратьева [текст]
Евгения ОСТРАЯ
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После 21 июня регион начнет жить по-старому, но с ограничениямиПосле 21 июня регион начнет жить по-старому, но с ограничениями
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление об отмене карантина после 21 июня. Однако его сменил, согласно документу, режим повышенной готовности. Его действие официально продлится до 6 июля.

Согласно постановлению, в регионе пока не возобновляют работу индустрия развлечений, большинство предприятий общепита за исключением летних кафе, детские школы и сады. На замке пока и автовокзалы для пригородных перевозок.

В Краснодарском крае обязательным требованием, подкрепленным законодательно, остается ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Однако с 21 июня возобновят работу торгово-развлекательные центры. Останутся закрытыми в них только зоны общепита и развлечений.

Начнут работу учебные заведения дополнительного образования, но только для взрослых.

Откроются гостиницы и отели, но при строжайшем соблюдении требований Роспотребнадзора.

С 1 июля откроют свои двери детские здравницы. Но только для жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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