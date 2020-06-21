2020-06-21T09:48:41+03:00
Общество

«Спасли 94-летнего старика и сделали фото на память»: Краснодарский врач рассказал о работе в Коммунарке

Анестезиолог два месяца трудился в Москве, где лечил больных коронавирусом
Галина КОПЫЛОВА
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Станислав Черников планирует работать с короновирусными пациентами и по приезду в КраснодарСтанислав Черников планирует работать с короновирусными пациентами и по приезду в Краснодар
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21 июня отмечается День медицинского работника – профессиональный праздник тех, кто посвятил себя благородному делу – исцелять и возвращать к жизни людей. Сегодня врачи на передовой. В условиях пандемии они продолжают сохранять самое ценное, что есть у человека, – здоровье. Накануне Дня медработника краснодарский врач рассказал "Комсомольской правде" - Кубань", как попал в Коммунарку, и чего больше всего хотелось после двух месяцев работы с «ковидными» пациентами в столице.

«В больницу очень нужны врачи и волонтеры. Распространите, пожалуйста!» – такие тревожные посты появлялись в социальных сетях, когда в стране начал активно распространяться короновирус. Московские больницы работали на грани - именно здесь самое большое количество пациентов с Covid-19. На помощь в перепрофилированные на борьбу с инфекцией учреждения приезжал медперсонал со многих регионов России. Краснодарский врач Станислав Черников стал одним из первых, кто поехал на передовую. Он попал в Коммунарку и застал самый пик, когда больница ежедневно принимала по несколько сотен пациентов.

- Про то, что врачи нужны в Москве, я узнал от своих знакомых-коллег, с которыми работал раньше в МЧС. В конце марта заполнил анкету и отправил в департамент здравоохранения столицы. Сразу же пригласили в Коммунарку. Насколько задержусь, не знал, приняли с формулировкой «до особого распоряжения», - рассказал доктор.

У Станислава есть жена и двое детей. Когда он решил ехать, родные не стали пререкаться - знают его пробивной и настойчивый характер.

- Каждый день созванивались. Конечно, я переживала. Но, главное в этом деле, позитивный настрой, - делится супруга Марина.

Когда Станислав Черников уезжал из Краснодара, а это было 20 апреля, в кубанском центре была спокойная эпидобстановка. Он планировал посвятить новой работе месяц отпуска, но получилось, что задержался медик на два.

- В Краснодаре я работаю врачом анестезиолог-реаниматологом в краевой детской больнице. Но в Москве пришло подстраиваться под другие реалии. Здесь большой поток пациентов, причем в разы, чем при обычной работе. И в основном взрослые. Дети болеют намного реже, и в более легких формах, - отметил Черников.

На основной работе вошли в положение, сложившееся не только в России, но и в мире. Кубанскому врачу просто продлевали неоплачиваемый отпуск. За это время в Москве Станислав считал выходные на пальцах, их было семь. Медик спал по пять-шесть часов в сутки. Меньше, говорит, нельзя было – иммунитет снизится. Именно на внутренние способности организма рассчитывают врачи в пандемию. Видеть, как вирус косит медиков пачками – вот, что самое страшное, отмечает краснодарский доктор.

- Ужасное зрелище, когда такие же врачи как ты заболевают. Сегодня он рядом, а завтра - в койке. Ещё страшнее, когда коллеги становятся пациентами реанимации, - вздыхает Станислав Черников.

Несмотря на тяжелую моральную обстановку, сложившуюся в «горячих точках», анестезиолог с гордостью делится достижениями. Каждый день он вместе с командой врачей спасает людей, зараженных коронавирусом. Одним из удивительных случаев, стало избавление от «короны» 94-летнего мужчины. Вирус сразу ставит крест на пациентах этого возрастом. Но старика удалось вытащить из, казалось бы, бездонной пропасти. Пост про выздоровевшего пациента опубликовал у себя на странице в соцсетях главврач Коммунарки Денис Проценко.

Историческое фото как для московской больницы, так и для каждого из медиков

Историческое фото как для московской больницы, так и для каждого из медиков

- Очень важная для нас фотография! Ее попросил сделать 94-летний пациент. Более 40 дней интенсивной терапии, 28 дней на ИВЛ. На самостоятельном дыхании его передали на следующий этап реабилитации, - подписал руководитель больницы с пометкой, что снимок с врачами и излечившимся от Covid-19 пациентом опубликован с их разрешения.

Лечение старика было командной работой. Краснодарский медик Станислав Черников принимал непосредственное участие по выбору методики терапии в консилиумах. Но на снимке он не запечатлен – в этот важный момент был по ту сторону камеры в роли фотографа.

- В столице я очень плодотворно поработал. Как во сне, уже все смешалось. Два месяца в режиме через сутки. Скоро домой. На обязательной самоизоляции будет время переварить, куда попал, и что это было, - говорит Чернов.

На вопрос, что в первую очередь хочет сделать по приезду, ответил:

- Поем домашний суп и лягу спать!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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