2020-06-21T10:21:11+03:00
Спорт

Матч «Краснодар» – «Динамо»: встречу могут перенести из-за вспышки короновируса в московской команде

Другой вариант – на игру приедет молодежный состав
Галина КОПЫЛОВА
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Накануне матча с "Динамо" ФК "Краснодар" провел тренировку. Фото: fckrasnodar.ruНакануне матча с "Динамо" ФК "Краснодар" провел тренировку. Фото: fckrasnodar.ru
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Встреча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» может быть перенесена из-за вспышки коронавируса в московской команде. Игроки сдали тесты на Covid-19. Положительные результаты оказались у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, также заражение подозревают у Себастьяна Шиманьского.

Не исключено, что в связи с заражением игроков клуб не сможет выйти на поле 21 июня.

- Сейчас есть два варианта: либо от «Динамо» приедет молодежная команда, либо матч будет перенесен, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в РФС.

Напомним, матч «Краснодар» – «Динамо» должен был состояться 21 июня и начаться в 20:00 по московскому времени.

- Игра будет перенесена с вероятностью 99,9 процента, - говорят эксперты.

Сейчас команды договариваются о переносе матча, но РФС хочет, чтобы «Динамо» отправило второй состав на игру с «Краснодаром». Окончательно принятого решения по поводу предстоящего поединка пока нет.

- По ситуации вокруг матча «Краснодар» - «Динамо» в ближайшее время соберут заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи, - сообщили «КП» - Кубань» источники.

Пресс-служба клуба «черно-зеленых» уже принесла свои извинения и сообщила, что в обед по данному вопросу появятся конкретные решения.

- Уважаемые болельщики! Информация о матче с московским «Динамо», который должен состояться 21 июня в 20:00, появится сегодня до 13:00. Приносим извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание, - сообщили "КП"- Кубань" представители ФК «Краснодар».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус, из-за чего дончане были вынуждены отправиться на карантин, а на противостояние с «Сочи» выставить ребят из академии. Как итог - воспитанники «Ростова» с треском проиграли "Сочи" 1:10. Но это не имеет никакого значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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