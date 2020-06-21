Матч «Краснодар» - «Динамо» официально перенесён на 19 июля

Напомним, что встреча 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» должна была состояться 21 июня в 20:00 по московскому времени. Но из-за того, что в московской команде несколько человек заразились короновирусом, встречу перенесли.

- По ситуации вокруг матча «Краснодар» - «Динамо» приняли решение на заседание бюро исполкома РФС по видеосвязи, - сообщили «КП» - Кубань» источники.

РФС хотел, чтобы «Динамо» отправило на игру с «Краснодаром» молодежный состав. Но окончательное решение – перенос.

- Мы до последнего надеялись, что «Динамо» сможет прибыть на игру составом, который включал бы в себя профессиональных футболистов. К сожалению, это оказалось невозможным. «Динамо» вышло на нас с просьбой о переносе матча. Мы приняли решение пойти им навстречу, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" представители клуба "черно-зеленых".

Ранее «Комсомолка» сообщала, что игроки сдали тесты на Covid-19. Положительные результаты оказались у Клинтона Н’Жи и Шарля Каборе, также заражение подозревают у Себастьяна Шиманьского.

КСТАТИ

21 июня на радио «Комсомольская правда» в Краснодаре (91.0 FM в Краснодаре и 89.5 FM в Анапе) спортивный обозреватель и его известные гости должны были обсудить игру. Теперь эфир вместе со встречей переносится на 19 июня.

А премьера нового проекта - «Клуб болельщиков» - на краснодарской волне стартует 5 июля.