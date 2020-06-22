Захар Ведищев: Планирую выставить свою кандидатуру на драфт НБА уже в следующем году

Игрок краснодарского «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев продолжит баскетбольную карьеру в американском университете и будет выступать в студенческой лиге NCAA.

Прошлый сезон для 19-летнего воспитанника краснодарского «Локо» стал переломным. Захар был лучшим снайпером сборной России на молодежном Чемпионате мира и за короткий срок смог пробиться в основу главной команды железнодорожников. Эти успехи оставалось только закрепить в предстоящем сезоне, но Захар сделал неожиданный выбор, отдав предпочтение студенческому баскетболу за океаном.

- Принять предложение от университета Юта Стэйт на сегодняшний день самое сложное решение из тех, что мне приходилось сделать, - отмечает баскетболист, - Оставшись в Краснодаре я мог бороться за место в составе команды, выступающей в Еврокубке и Единой Лиге ВТБ, мог рассчитывать на первый профессиональный контракт. В Юте же придется начинать с чистого листа. Но выбор основывался на моих амбициях. Я мечтаю попасть в НБА и планирую выставить свою кандидатуру на драфт уже в следующем году. Играя в США, буду ближе к этому. В Европу, уверен, еще смогу вернуться. А вот ответив отказом университету в этом году, я бы уже никогда не смог сыграть в главной студенческой баскетбольной лиге мира - NCAA.

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

- Как в твоей карьере появились предложения из США?

- Сразу после молодежного ЧМ на Крите мною стали интересоваться скауты. Мне хорошо удалось провести матчи против сильных сборных Сербии и США. Наверное, это и сыграло определяющую роль.

- Почему именно Юта?

- Во-первых, у них сильная команда – они два раза подряд выигрывали свою конференцию, становились участниками главного американского студенческого турнира - Мартовского безумия. Я много общался с их тренером Крэйгом Смитом, мы обсуждали мою роль в составе. Мы подходим друг другу по стилю игры. Ну а во-вторых, в университете сильное и престижное образование, и они предложили мне полную стипендию. Университет оплатит за меня учебу, проживание, такие дополнительные расходы как питание и восстановительные процедуры.

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

- Нет переживаний, что адаптация может помешать раскрыться?

- У меня нет языкового барьера и сложностей с коммуникацией. Я учился в американской школе и играл там в баскетбол с очень сильными ребятами. В Montverd Academy я застал Баррета, который сейчас играет в Нью Йорк Никс. Да, я был помладше и играл за вторую команду, но и за основу пару матчей провел. Это была очень сильная школа, выпускники которой попали в престижные вузы NCAA. Вообще из тех, кто эту школу закончил, такие известные в НБА игроки как Ди Анджело Рассел, Джо Эмбид и Бен Симмонс. Все это придает уверенности в своих силах.

- Когда планируется твой отъезд?

- Пока я тренируюсь в Краснодаре. В США улечу скорее всего в конце августа. Договор с вузом был подписан вчера вечером. По правилам кроме меня поставить подпись должен был и один из родителей. Я посадил за стол отца подписать бумаги. Если честно он очень сомневался в том, чтобы это сделать. Но это мой выбор, и я благодарен за то, что родители его приняли. Я также благодарен всем, кто помог мне так прогрессировать за прошлый год. Особенно Евгению Пашутину. С ним у меня сложилось все: и успешное выступление на Чемпионате мира среди молодежи летом, и личные отношения, и именно под его руководством я пришел во взрослую команду.

Фото: ПБК Локомотив-Кубань

СПРАВКА КП

В сезоне 2019-2020 Захар Ведищев числился в «Локомотив-Кубань-2- ЦОП». Выступал в аренде в начале сезона за литовский «Невежис», а с декабря 2019 года за краснодарский «Локомотив-Кубань». За основной состав в рамках Единой Лиги ВТБ он провел 11 матчей, еще два поединка сыграл в составе «Локомотив-Кубань-2-ЦОП».

Летом 2019 года Ведищев принял участие в чемпионате мира U19, где в составе молодежной сборной России занял 5-е место. Захар стал лучшим снайпером сборной (16,5 очка в среднем за игру), а в четвертьфинальном матче против США отметился 24 очками.