В Анапе пара с тремя детьми устроила пьянку на пляже

Семейная пара с тремя детьми слишком буквально поняла отмену всех запретов в Краснодарском крае. Прямо на пляже в Анапе молодая мать и отец пустились во все тяжкие. Соседи по лежаку сняли на видео, как молодая женщина прикладывается к бутылке с водкой, а потом запивает горькую лимонадом.

- Вот эта парочка тут пару часов уже бухает и никакого внимания не обращает на своих голопузых детей, - говорит голос за кадром.

Тем временем, женщина в бикини нетвердой походкой огибает коляску, под которой резвится ее малыш, и передает емкости с зельем супругу. Тот повторяет "ритуал".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786592" frameborder="0"></iframe> На пляже в Анапе семья с тремя детьми устроила пьянку.

В опасной близости с морем дети предоставлены сами себе. Мать уже явно не в состоянии контролировать их действия.

Между тем, за пьянку в общественном месте можно схлопотать штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

А спасатели бьют тревогу: количество утопленников в Краснодарском крае всего за месяц грозит сравняться с жертвами коронавируса. Их уже 32.

- Гибель людей связана часто с купанием в алкогольном опьянении и недостаточным контролем родителей за своими детьми, - рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.