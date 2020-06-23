2020-06-23T17:28:08+03:00
Общество

В Анапе пара с тремя детьми устроила пьянку на пляже

Пока дети резвились в песке, родители, не стесняясь, хлестали водку [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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В Анапе пара с детьми устроила пьянкуВ Анапе пара с детьми устроила пьянку
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Семейная пара с тремя детьми слишком буквально поняла отмену всех запретов в Краснодарском крае. Прямо на пляже в Анапе молодая мать и отец пустились во все тяжкие. Соседи по лежаку сняли на видео, как молодая женщина прикладывается к бутылке с водкой, а потом запивает горькую лимонадом.

- Вот эта парочка тут пару часов уже бухает и никакого внимания не обращает на своих голопузых детей, - говорит голос за кадром.

Тем временем, женщина в бикини нетвердой походкой огибает коляску, под которой резвится ее малыш, и передает емкости с зельем супругу. Тот повторяет "ритуал".

На пляже в Анапе семья с тремя детьми устроила пьянку.

В опасной близости с морем дети предоставлены сами себе. Мать уже явно не в состоянии контролировать их действия.

Между тем, за пьянку в общественном месте можно схлопотать штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

А спасатели бьют тревогу: количество утопленников в Краснодарском крае всего за месяц грозит сравняться с жертвами коронавируса. Их уже 32.

- Гибель людей связана часто с купанием в алкогольном опьянении и недостаточным контролем родителей за своими детьми, - рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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