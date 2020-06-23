Когда откроются фитнес-центры и спортзалы в Краснодаре после карантина

В Кировской области, Сахалине, Татарстане тренажерные залы уже возобновили работу, в Москве клубы распахнули двери 23 июня. А вот фитнес-центры в Краснодаре простаивают вот уже три месяца. После отмены карантинного режима тренажеры, как и прежде, недоступны. Занятия, если и продолжаются, то в домашних условиях.

Напомним, что в кубанской столице с 8 июня работают только небольшие тренажерные залы.

- Их площадь не должна превышать 300 квадратных метров, - сказал губернатор Кубани во время заседания оперативного штаба. - Кроме того, должны соблюдаться все санитарные требования.

Решение о восстановлении работы больших клубов пока не принято. Вопрос о возобновлении их деятельности даже не поднимался на последнем оперативном штабе. Но уже сейчас ясно, что Краснодар будет опираться на опыт своих соседей, но, прежде всего, учитывать все рекомендации Роспотребнадзора.

Главное правило, которое будет действовать для посетителей, - соблюдение дианции в 1,5 метра. Для этого расстояния между тренажерами увеличат либо сделают специальную разметку. Кроме того, после каждого клиента сотрудники фитнес-клуба обязаны будут обработать дезинфекторами. Это касается и тренажеров, и всего спортивного оборудования.

Также каждые два часа нужно будет проветривать помещения. Фитнес-бары и кафе на первых порах открывать, скорее всего, не будут. Кроме того, чтобы избежать большого скопления людей клубы начнут практиковать занятия по предварительной записи.