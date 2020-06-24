В Новороссийске прошел Парад Победы. Из-за коронавируса в этом году его перенесли на 24 июня. Именно в этот день в июне 1945 года на Красной площади в Москве состоялся исторический парад - в честь победы СССР над фашистами.

Принимал тот парад маршал Георгий Жуков, командовал войсками - Константин Рокоссовский. Всего в том торжественном шествии участвовали около 35 тысяч человек.

И вот, спустя 75 лет, день в день, час в час Красная площадь встретила парад Победы.

Праздник прошел и в других городах страны. Один из них – Новороссийск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/786865" frameborder="0"></iframe> Парад в честь 75-летия Победы прошел в Новороссийске.

В городе-герое парад принимал начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Командовал парадом - командир 108-го гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего, ордена Красной Звезды, полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной), гвардии подполковник Андрей Куцань.

Парад принимал командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор КочемазовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из-за коронавируса парад прошел без зрителей. Почетный гостей было совсем мало. Это – ветераны Великой Отечественной войны. Их - 8 человек. С учетов требований времени, их рассадили на приличном друг от друга расстоянии. Больше никого не пустили.

Немногочисленных почетных гостей рассадили на расстоянии друг от другаФото: Пауль ГУРИН

Но жители расположенных рядом домов вышли на балконы и смотрели парад с них.

Зрители - жильцы соседних домовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Всего же в параде участвовали более 1 000 военнослужащих. По главной площади Новороссийска прошли моряки местной военно-морской базы. Она - наследница Азовской флотилии, созданной по указу Петра Великого. В годы Великой Отечественной войны Новороссийская военно-морская база стояла на защите города-героя, высаживала десант на Малую Землю и Южную Озереевку, обороняла подходы к Цемесской бухте.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Чеканили шаг и парадные расчеты десантно-штурмовой дивизии. Она - ровесница Великой Победы! За личное мужество и героизм 10 военнослужащих удостоены звания Героя Советского Союза, 18 получили Героя России.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прошли и воины-зенитчики Краснознаменного зенитно-ракетного полка. В годы Великой Отечественной войны, личный состав полка принимал участие в боях на Крымском, Брянском, 2-ом Прибалтийском и Ленинградском фронтах. За годы войны 294 военнослужащих полка награждены орденами и медалями.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю тоже вышло на площадь Новороссийска. Прошли и расчеты МЧС России, представители Кубанского казачьего войска, сводная рота почетного караула Новороссийского гарнизона, ракетно-артиллерийская бригада и многие другие.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прошли торжественным маршем и военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войны. В форму солдат-победителей - пехотинцы, моряки, летчики.

Прошли торжественным маршем и военнослужащие, одетые в форму времен Великой Отечественной войныФото: Кирилл ВЕРШИНИН

После этого на площадь выехала техника. Движение открыли машины 125-ой военной автомобильной инспекции.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Потом проехали «Рыси», армейский мотовездеход АМ-1 (предназначен для ведения дозорных и поисково-спасательных операций), БТР-82 АМ (модернизированная и доработанная версия БТР 80), БМД-2, БМД-4М.

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А также зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М» (машина имеет четыре направляющих для установки ракет в контейнерах и боеукладку еще для четырех ракет в кормовой части.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10М»Фото: Пауль ГУРИН

Выкатили и береговой ракетный комплекс «Бастион» (предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов), комплекс разведки и целеуказания «Монолит» ( радиолокационная система).

Парад Победы в НовороссийскеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А также ракетный комплекс «Бал» с противокорабельной ракетой К-35, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"Фото: Пауль ГУРИН

После парада техники – авиация. В небе над Новороссийском парами пролетели вертолеты Ми-8АМТШ, Ми 28-Н («Ночной охотник»), Ка-52 («Аллигатор»). Поднялись в воздух и легендарные «Грачи» - Су-25С, а также пара истребителей 4-го поколения - Су-27 СМ3. Они летали на высоте 250 метров со скоростью 500 километров в час.

В небе - авиацияФото: Кирилл ВЕРШИНИН

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