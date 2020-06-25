В Новороссийске прогремел салют в честь 75-летия Победы

В городе-герое отгремел праздничный салют в честь 75-летия Победы. В этом году из-за длинного светового дня салют сдвинули по времени. Обычно он начинался в 22:00, 24 июня — на час позже, в 23:00.

Фото: Павел Гурин

Пиротехническое шоу длилось 15 минут. Небо Новороссийска озарили сотни вспышек. Разрыв зарядов проходил на высоте 250-300 метров.

Фото: Павел Гурин

Сначала по 30 холостых залпов дали артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 и 76-мм орудий ЗИС-3.

Фото: Павел Гурин

Затем взмыли фейерверки семи цветов - серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

Фото: Павел Гурин

Всего выпустили в небо порядка десяти видов салютов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций.

Напомним, что 24 июня в Новороссийске прошел военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. Торжественная часть парада началась в акватории Цемесской бухты. Здесь на линии парадной диспозиции выстроились корабли Новороссийской военно-морской базы.

На главной улице города-героя в парадном строю прошли порядка 1,5 тысячи военнослужащих Черноморского флота, Воздушно-десантных войск, соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа и другие представители силовых структур страны. Кроме пеших расчетов, мощь и оснащенность российской армии представила механизированная колонна и авиационная группа.

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