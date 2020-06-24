Фото с Парада Победы в Новороссийске 24 июня 2020: 1500 военных и 8 зрителей
В Новороссийске Парад Победы 24 июня 2020 года прошел почти что без зрителей. Наблюдать за действом жители Кубани могли в прямом эфире местного телеканала и в нашей онлайн-трансляции.
Военные прошли парадным строем в Новороссийске перед 8 ветеранами Великой Отечественной войны.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
Почетных гостей рассадили так, чтобы они находились на приличном друг от друга расстоянии.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
За каждым освободителем был закреплен волонтер с маске и перчатках.
За каждым гостем был закреплен волонтерФото: Пауль ГУРИН
Добровольцы помогали гостям во всем – приносили воду, держали над ними зонты от солнца.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
А вот жители домов, которые находятся радом с площадью, где и развернулся парад, вышли смотреть праздник на балконы. Народ заранее развесил на окнах флаги России, знамя Победы и шары.
Новороссийцы смотрели парад с балконовФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Всего же в параде Победы участвовали 1500 военнослужащих.
По главной площади Новороссийска прошли моряки, десантники, зенитчики, погранцы.
Прошли и казаки.
Вышли строем и военные, одетые в форму тех лет.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
В форму Великой Отечественной войны. Пехотинцы, моряки, летчики…
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
Пока по главной площади Новороссийка шли военные, на набережной выстроились корабли.
Парад кораблейФото: Виталий ТИМКИВ
Их парад можно наблюдать весь день 24 июня. Утром они подняли флаги, а вечером корабли будут подсвечиваться.
Парад кораблейФото: Виталий ТИМКИВ
Проехала по площади и военная техника.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
Машины военной автомобильной инспекции, «Рыси», мотовездеход АМ-1, различные бронетранспортеры,
А также зенитные ракетные установки, ракетный комплекс «Бастион», комплекс разведки и целеуказания «Монолит».
Кроме того, показали ракетный комплекс «Бал» с противокорабельной ракетой К-35, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
В небе над Новороссийском парами пролетели вертолеты и самолеты. А вечером запланирован салют. Фейерверки разорвутся над Цемесской бухтой.
Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН
Парад в честь 75-летия Победы прошел в Новороссийске.
ИСТОЧНИК KP.RU