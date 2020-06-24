2020-06-24T17:41:01+03:00
Общество

Фото с Парада Победы в Новороссийске 24 июня 2020: 1500 военных и 8 зрителей

Собрали фото с Парада Победы в Новороссийске 24 июня 2020 [видео]
Варвара ДЫМ
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В Новороссийске прошел Парад ПобедыВ Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске Парад Победы 24 июня 2020 года прошел почти что без зрителей. Наблюдать за действом жители Кубани могли в прямом эфире местного телеканала и в нашей онлайн-трансляции.

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Военные прошли парадным строем в Новороссийске перед 8 ветеранами Великой Отечественной войны.

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

Почетных гостей рассадили так, чтобы они находились на приличном друг от друга расстоянии.

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

За каждым освободителем был закреплен волонтер с маске и перчатках.

За каждым гостем был закреплен волонтер Фото: Пауль ГУРИН

За каждым гостем был закреплен волонтерФото: Пауль ГУРИН

Добровольцы помогали гостям во всем – приносили воду, держали над ними зонты от солнца.

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

А вот жители домов, которые находятся радом с площадью, где и развернулся парад, вышли смотреть праздник на балконы. Народ заранее развесил на окнах флаги России, знамя Победы и шары.

Новороссийцы смотрели парад с балконов Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новороссийцы смотрели парад с балконовФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Всего же в параде Победы участвовали 1500 военнослужащих.

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

По главной площади Новороссийска прошли моряки, десантники, зенитчики, погранцы.

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Прошли и казаки.

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Вышли строем и военные, одетые в форму тех лет.

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

В форму Великой Отечественной войны. Пехотинцы, моряки, летчики…

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

Пока по главной площади Новороссийка шли военные, на набережной выстроились корабли.

Парад кораблей Фото: Виталий ТИМКИВ

Парад кораблейФото: Виталий ТИМКИВ

Их парад можно наблюдать весь день 24 июня. Утром они подняли флаги, а вечером корабли будут подсвечиваться.

Парад кораблей Фото: Виталий ТИМКИВ

Парад кораблейФото: Виталий ТИМКИВ

Проехала по площади и военная техника.

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

Машины военной автомобильной инспекции, «Рыси», мотовездеход АМ-1, различные бронетранспортеры,

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

А также зенитные ракетные установки, ракетный комплекс «Бастион», комплекс разведки и целеуказания «Монолит».

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Кроме того, показали ракетный комплекс «Бал» с противокорабельной ракетой К-35, зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

В небе над Новороссийском парами пролетели вертолеты и самолеты. А вечером запланирован салют. Фейерверки разорвутся над Цемесской бухтой.

В Новороссийске прошел Парад Победы Фото: Виталий ТИМКИВ

В Новороссийске прошел Парад ПобедыФото: Виталий ТИМКИВ

Парад Победы в Новороссийске Фото: Пауль ГУРИН

Парад Победы в НовороссийскеФото: Пауль ГУРИН

Парад в честь 75-летия Победы прошел в Новороссийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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