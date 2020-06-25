Вениамин Кондратьев выступил на заседании оперативного штаба Краснодарского края 25 июня 2020 года. Трансляция началась на сайте kp.ru в 12 часов.

Карантин в регионе был отменен с 21 июня, однако ряд ограничений продолжает действовать – запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные фитнес-клубы, бани и бассейны, закрыты кафе и рестораны, у которых нет летников и открытых террас, аттракционы в парках, храмы, а также автовокзалы. Регион живет в режиме повышенной готовности.

Эпидемиологическая ситуация, несмотря на ослабление ограничений, продолжает улучшаться. За последние сутки подтверждено меньше 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Такого показателя в Краснодарском крае не было с 28 апреля.

- В целом в крае ситуация стабильная, динамика положительная – кривая пошла вниз. Мы можем открывать дополнительный перечень предприятий с соблюдением требований Роспотребнадзора, - заявил Вениамин Кондратьев.

Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня

С 27 июня открывают межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Кроме того, полностью открываются зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты турпоказа.

Отдельной темой для обсуждения стало открытие кафе и ресторанов. С 27 июня смогут начать работу заведения с собственным выходом на улицу в графике с 7 часов утра до полуночи.

В субботу также смогут открыться фитнес-центры только для индивидуальных тренировок, не смогут работать только бани, сауны и хамамы.

Также с 29 июня откроются стоматологии и разрешено оказание риэлторских услуг в прямом контакте с клиентами.

Одно из самых непростых решений - открытие детских садов. Они смогут начать работу с 29 июня при соблюдении требований Роспотребнадзора с обязательным температурным контролем и при наличии справок об эпидокружении от сотрудников и воспитанников учреждений. Часть ограничений сохранится - откроются только группы с отдельным входом и проходом на игровые площадки.

Также с 27 июня будут открыты храмы и религиозные организации, с учетом соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Соответствующие ограничения снимут постановлением главного санитарного врача Краснодарского края.