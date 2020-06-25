2020-06-25T11:36:06+03:00
Общество

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 25 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 июня 2020 года выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу [видео]
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением по коронавирусу 25 июня Фото: admkrai.krasnodar.ruВениамин Кондратьев выступит с заявлением по коронавирусу 25 июня Фото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением по коронавирусу в Краснодарском крае на заседании оперативного штаба в 12 часов 25 июня 2020 года.

Карантин в регионе был отменен с 21 июня, однако ряд ограничений продолжает действовать – запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные фитнес-клубы, закрыты кафе и рестораны, у которых нет летников и открытых террас.

Ожидается, что будет принято решение об отмене части запретов, связанных с распространением коронавируса. Кроме того, на заседании обсудят вопросы восстановлении экономики региона.

Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию заседания краевого оперативного штаба в 12 часов 25 июня 2020 года, где будут озвучены дальнейшие решения о режиме повышенной готовности в Краснодарском крае.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 25 июня 2020. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Голосование по поправкам к Конституции пройдет под видеоконтролем
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции раскрыл подробности видеонаблюдения в местах для голосования - оно будет вестись круглосуточно и непрерывно
Новости 24
На Кубани откроются зоопарки, дельфинарии и объекты турпоказа
В Адыгее роддом закрыли на карантин
В Краснодаре «Мост поцелуев» после покраски снова начали расписывать вандалы
Вениамин Кондратьев о послаблениях режима: междугородний транспорт возобновит регулярные перевозки
Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: скончался 52-летний мужчина
Голосование за поправки в Конституцию в Краснодарском крае: открылись 2799 участков
Евгений Зименко покинул пост министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края
Сочи принял более 30 тысяч туристов с начала курортного сезона
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года: заболели пятеро детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 25 июня 2020 года увеличилось на 59 человек
В Краснодарском крае маркировку товаров будут делать с 1 июля
Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой исполнения наказаний
В Краснодаре ввели в эксплуатацию второй литер долгостроя ЖК «Речной бриз»
Строительство школы в поселке Российском мэр Краснодара взял под личный контроль
В Краснодарском крае разыскивают подростка из Иркутской области
Температура воды в Черном море 25 июня 2020: теплее всего в Новороссийске
В Анапе будут следить за тем, что пьют туристы
В Новороссийске до конца лета ограничивают движение большегрузов
В Краснодаре открыли бесплатные мини-офисы для предпринимателей
В сарае у жительницы Майкопа собака нашла 680 граммов конопли
В Краснодаре на трассе повесили гигантское знамя Победы