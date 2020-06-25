Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 25 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Вениамин Кондратьев выступит с заявлением по коронавирусу в Краснодарском крае на заседании оперативного штаба в 12 часов 25 июня 2020 года.

Карантин в регионе был отменен с 21 июня, однако ряд ограничений продолжает действовать – запрещены массовые мероприятия, закрыты крупные фитнес-клубы, закрыты кафе и рестораны, у которых нет летников и открытых террас.

Ожидается, что будет принято решение об отмене части запретов, связанных с распространением коронавируса. Кроме того, на заседании обсудят вопросы восстановлении экономики региона.

Сайт kp.ru проведет прямую онлайн-трансляцию заседания краевого оперативного штаба в 12 часов 25 июня 2020 года, где будут озвучены дальнейшие решения о режиме повышенной готовности в Краснодарском крае.