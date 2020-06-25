Вениамин Кондратьев: справки о COVID требуют везде - это ненормальная ситуация

Детские сады, кафе и фитнес-клубы: Что откроется в Краснодарском крае с 27 июня 00:00 00:00

На оперативном совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев возмутился тем, что выдача справок о Covid-19 в регионе становится бизнесом. Он отметил, что это вызывает непонимание и у людей, и у него лично.

- Сегодня справки на отсутствие коронавируса требуют все: в поликлиниках, в больницах (согласился, что нужна при госпитализации), на работе. Но такие справки стоят денег и не малых, до трех тысяч на одного человека. Это ненормальная ситуация, - возмутился глава Кубани.

Справки о Covid-19 в поликлиники, детские сады и на работу не нужны (если только за счет работодателя), подтвердил министр здравоохранения Краснодарского края.

- Должны быть обследованы прибывшие из-за границы с симптомами ОРЗ, с диагнозом внебольничная пневмония (те, кто находится в лечебных учреждениях), работники медорганизаций с симптомами ОРЗ, люди старше 65 лет с симптомами ОРЗ, работники «ковидных» госпиталей, дети из детсадов при вспышке более трех человек, экстренно госпитализированные пациенты, а также дети, отправляющиеся на санаторно-курортное лечение и пациенты с «ковидом», лежащие в стационаре, - пояснил Евгений Филиппов.

Губернатор попросил в постановлении разъяснить, в каких случаях нужна такая справка, а в каких не требуется. А также задал вопрос, почему такие справки выдают только частные клиники, потребовав, навести порядок.

- Мы не позволим зарабатывать на пандемии. Не нужны справки о Covid-19 ради справок. Нужно расширить муниципальные и государственные медучреждения, где будут брать забор на Covid-19 и сделать так, чтобы анализ был готов оперативно. А то у нас процветают частные медицинские учреждения. Потому что создан искусственный дефицит, - сказал губернатор Вениамин Иванович.

Напомним, что в Краснодарском крае с 27 июня введены новые послабления режима повышенной готовности. Откроется межмуниципальное пассажирское сообщение, в том числе и авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Кроме того, полностью открываются зоопарки, океанариумы, дельфинарии и объекты турпоказа. Также заработают кафе, рестораны, фитнес-центры.

Также с 29 июня откроются стоматологии и разрешено оказание риэлторских услуг в прямом контакте с клиентами, детские сады, храмы и религиозные организации.