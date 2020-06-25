На Кубани супругов отправили за решетку на 16 лет за убийство почтальона

В Краснодаре суд вынес приговор семейной паре, которая жестоко расправилась с почтальоном в Выселковском районе.

Все произошло еще в январе 2019 года. Тогда сразу после новогодних праздников 37-летняя Евгения Жогина поспешила разнести пенсии. 4-го числа женщина вышла с почты, но не домой, не на работу так и не вернулась.

Местные жители собирали деньги на похороны убитого почтальона.

Ее искали родные, волонтеры и полиция. Ее портреты были расклеены во всех автобусах. Каждый день семья молилась о том, чтобы она была жива. Больше всего скучал по Евгении маленький сынишка, который так и не дождался ее...

Тело почтальона нашли в лесополосе. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Женщину нашли в лесополосе. Именно сюда, как выяснилось, ее вывезли убийцы. 30-летняя Ольга Фатеева и ее 31-летний муж Тимофей напали на почтальона в собственном доме. Евгения принесла им детские пособия. Увидев, что в сумке лежит крупная сумма денег, супруги вышли в другую комнату. Там они начали шептаться.

- Пока почтальон готовилась к выдаче пособия, пара договорились напасть на нее, убить и завладеть деньгами, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Сначала Ольга Фатеева ударила женщину молотком по голове, а затем ее супруг накинул веревку на шею своей жертве и стал душить.

Даже, когда Евгения уже не подавала признаков жизни, Ольга Фатеева продолжала затягивать веревку. Затем подсудимые вывезли тело в безлюдное место и скинули его, прикрыв камышами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787113" frameborder="0"></iframe> Убийцам почтальона зачитали приговор в Краснодарском краевом суде.

Все это было ради 96 933 рублей. Именно такую сумму убийцы нашли в сумке почтальона. Деньги они тут же поспешили потратить. Супруги были уверены - их подозревать не будут, следы они замели. Но следователи проверили все адреса, по которым Евгения Жогина должна была в тот день пройти. По двум из них она доставила пенсии и квитанции, а вот далее - ее путь обрывался. По следующему адресу и жили душегубы.

- В судебном заседании подсудимые и их защитники настаивали на том, что убийство было совершено Фатеевой единолично, - добавляют в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Ее супруг вину в совершении убийства не признал.

Однако суд признал семейную пару виновными.

Тимофей Фатеев свою вину так и не признал. Фото: Краснодарского краевого суда.

Ольге и Тимофею назначали 16 лет тюремного заключения. Правда, отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима, пока его благоверная будет сидеть в колонии общего. Кроме того, Ольге назначен штраф 200 тысяч рублей и ограничение свободы на срок 1,5 года.

- Также судом удовлетворен иск потерпевшей о возмещении морального вреда размере 1 миллиона рублей с каждого, - добавляют в суде.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил.

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