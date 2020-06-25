«Как голосуют теплоходы»: на круизном лайнере «Князь Владимир» открылся избирательный участок

Капитан, боцман, матросы, кок - все собрались в кают-компании круизного лайнера «Князь Владимир». Экипаж приходит сюда обычно по торжественным случаям. Сегодня как раз такой, как говорят моряки, праздничный и одновременно очень ответственный день.

- Уважаемые члены экипажа, приглашаем вас прийти на голосование по поправкам в Конституцию России, - передают по внутренней связи корабля.

У трапа теплохода начальник медицинского кабинета корабля фельдшер Иван Минеев всем измеряет температуру.Фото: Юлия БАРАНОВА

У трапа теплохода начальник медицинского кабинета корабля фельдшер Иван Минеев всем измеряет температуру. Голосующим проводят дезинфекцию рук, выдают индивидуальные средства защиты – маску, перчатки и одноразовую ручку.

Здесь главное украшение - огромный штурвал.Фото: Юлия БАРАНОВА

На ресепшене плавучей гостиницы расположилась избирательная комиссия. Здесь главное украшение - огромный штурвал. Сегодня он смотрится символически - от того, какой выбор сделают россияне, зависит будущий курс страны.

Сотрудницы комиссии в масках и перчатках проверяют документы, сверяют данные паспорта, делают отметки в списках и выдают бюллетени.Фото: Юлия БАРАНОВА

Сотрудницы комиссии в масках и перчатках проверяют документы, сверяют данные паспорта, делают отметки в списках и выдают бюллетени. Здесь же установлена кабинка для голосования и урна. Первым берёт бюллетень Виктор Глуховщенко, гендиректор круизного компании.На ресепшене плавучей гостиницы расположилась избирательная комиссия. Здесь главное украшение - огромный штурвал. Сегодня он смотрится символически - от того, какой выбор сделают россияне, зависит будущий курс страны.

- В моей практике первый раз такая форма голосования проводится. Без отрыва от производства люди могут проголосовать по поправкам в главном документе страны. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, особое внимание уделено санитарным нормам, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Виктор Глуховщенко.

Голосование на корабле.

Он признался, что считает самыми важными поправки, благодаря которым случайные люди не смогут попасть во власть.

По его словам, экипаж лайнера формируется особо тщательно, на корабле собраны специалисты самого высокого класса из разных уголков России. В данный момент на «Князе Владимире» они несут вахту и не могут покинуть судно до следующей смены. Поэтому компания приняла решение организовать голосование прямо на борту теплохода.

Компания приняла решение организовать голосование прямо на борту теплохода.Фото: Юлия БАРАНОВА

В кабинку для голосования заходит исполняющий обязанности капитана судна Денис Павлюк: на погонах его форменной рубашки искрятся звездочки. Он - житель Новороссийска, а голосует в Сочи.

- Конституция меняется не каждый день. Это очень важный вопрос, поэтому подходим к нему серьезно. Когда мы узнали, что голосование будет проходить на лайнере, были приятно удивлены - в родном коллективе чувствуешь единение, ответственность за будущее нашей России, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» Денис Павлюк.

Сейчас «Князь Владимир» стоит на якоре в морском порту Сочи.Фото: Юлия БАРАНОВА

Сейчас «Князь Владимир» стоит на якоре в морском порту Сочи. С 1 марта конца октября судно собиралось выполнить 35 рейсов, побив трехлетний рекорд. Но все планы разрушил коварный вирус. 22 марта продажа и бронирование туров были остановлены. Теперь, после снятия режима изоляции в регионе, теплоход «Князь Владимир» снова начали готовить к отплытию. Впереди — старт круизного сезона, во второй раз.

Напомним, что круизное сообщение из Сочи в Крым на девятипалубном лайнере «Князь Владимир» стартовало в 2017 году. До этого, начиная с 1992 года, круизы по Черному морю не проводились.

Как сообщалось ранее, 25 июня в Сочи открылись 246 избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию России. Около 10 тысяч туристов захотели проголосовать на курорте.