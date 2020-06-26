Тарифы ЖКХ с 1 июля 2020: в Краснодаре за свет и мусор будем платить больше

Лето у многих жителей кубанской столицы ассоциируется не только с отпуском, но и традиционным повышением тарифов на коммуналку. Новые расценки начнут действовать уже с 1 июля. Правда, потяжелевшие платежки горожане получат в августе.

- С 1 июля повышение платежей за коммунальные услуги будет ограничено по Краснодарскому краю в среднем на 4,1 %, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте цен и тарифов.

Конечно, повышение хоть и небольшое, но все же малоприятное. К счастью, подорожают не все блага цивилизации.

КОНКРЕТНО

Сколько будем платить

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Вырастет стоимость киловатта электроэнергии, причем по-разному. Для тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой в городе, ранее один киловатт обходился в 4,81 рубля, с 1 июля цена его будет - 5,02. Так, к примеру, если вы нажигали около 100 кВт*ч, то отдавать за них придется на 21 рубль больше.

Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сельских населенных пунктов, стоимость одного киловатта повысится с 3,37 на 15 копеек и станет 3,52 рубля.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, ранее за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 платили 5,38 рубля. По новым расценкам — 5,62. Для проживающих в домах с электроплитами и сельского населения - 3,93 рубля вместо 3,76.

Ночной тариф вырос на 13 копеек - с 2,89 рубля до 3,02. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами на 9 копеек - с 2,03 до 2,12 рубля.

МУСОР

Цена за обращение с ТКО тоже вырастет - жители города будут платить 387,44 рубля за кубометр. Ранее тариф был на 20,7 рубля меньше.

ГАЗ

Подорожания голубого топлива в июле не ожидается. Расценки временно останутся прежними.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Не изменятся с 1 июля и тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». Холодное водоснабжение, как и прежде, обойдется в 38,71 рубля за один куб, а за водоотведение заплатим 28,16 рубля.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

На том же уровне остался и тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев. За 1 гигакалорию мы, как и прежде, будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго».

*Тарифы указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.

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