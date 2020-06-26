2020-06-25T23:11:46+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 26 июня 2020: автовокзалы, кафе и рестораны откроются в субботу

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 26 июня 2020 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Иван МАКЕЕВФото: Иван МАКЕЕВ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 26 июня 2020 года. На очередном заседании оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о снятии ряда действующих ограничений из-за коронавируса.

Это стало возможным благодаря благополучной эпидобстановке. За последние сутки на Кубани выявили 59 заболевших коронавирусом. Такого показателя в регионе не было с 28 апреля.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 5683 человека, из них 400 детей. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 100,1. Выздоровели 4403 пациента, в том числе 29 за последние сутки. 70 человек умерло, – сообщают в краевом оперативном штабе.

Новый этап послаблений ограничений начнется уже завтра, 27 июня. С субботы откроется межмуниципальное пассажирское сообщение, а также авиасообщение между Краснодаром и Сочи. Смогут начать работу океанариумы, дельфинарии и зоопарки на открытом воздухе, а также объекты турпоказа.

Рестораны и кафе смогут принимать посетителей не только на летниках, но и внутри помещений. Открыты заведения будут только с 7 часов и до полуночи. Еще одно условие – наличие отдельного выхода на улицу.

С 27 июня начнут работу фитнес-центры для индивидуальных тренировок, но без бассейнов, бань и хамамов. Кроме того, с субботы верующие смогут посещать храмы при соблюдении социальной дистанции и масочном режиме.

Еще ряд послаблений вступит в силу с понедельника 29 июня. В этот день смогут открыться стоматологии, легальными станут риелторские услуги.

В понедельник, наконец, откроются детские сады. Правда, со многими условиями. Количество детей в группах будет ограничено. Каждый ребенок должен будет получить справку о состоянии здоровья и эпидокружении, на входе будет ежедневный температурный контроль у детей и сотрудников учреждений.

Но при этом, медики напоминают, что угроза заражения коронавирусом сохраняется. Особенно поберечь себя стоит людям из групп риска.

По словам главврача Краевой клинической больницы №1 Владимира Порханова, наиболее подвержены заражению граждане, страдающие гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, а также хронической сердечной недостаточностью, ожирением 3 степени, сахарным диабетом, хроническими болезнями почек и ХОБЛ.

– Этим людям никуда не нужно ездить, я им не рекомендую это делать, – сказал Владимир Порханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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