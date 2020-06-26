«Пятилетний сын побудил меня учиться»

Не было бы счастья, да несчастье помогло – расхожая народная мудрость, которую большинство всерьез не воспринимает. Однако история успеха нашей героини началась именно так. Ей пришлось преодолеть, казалось бы, бесконечный мрачный квест, который в итоге привел к хорошему.

Ранее мы публиковали истории наших читателей о том, как прошла их жизнь в самоизоляции и какие уроки они вынесли из этого неожиданного «домашнего ареста». Сегодня о своем опыте расскажет 34-летняя жительница Краснодара Мария Пономаренко.

Так вышло, что муж Маши работает в иностранной компании в Арабских Эмиратах. В семье Пономаренко двое сыновей пяти и полутора лет. Поэтому супругам было непросто принять решение и согласиться на работу, требующую частых командировок главы семейства Максима. Ведь в результате Марии пришлось периодически справляться с детьми самостоятельно. Но зарплата была привлекательной, а детей надо кормить, одевать, учить, вот Маша с Максимом и приняли решение не отказываться от предложения. Тем более, что в соседнем доме живут родители Марии, готовые помочь дочке с внуками.

Максим уехал на заработки, а Маша осталась заниматься домашним хозяйством и подрабатывать на удаленке (по образованию она бухгалтер). Так прошло около полугода, и в марте 2020-го Маша отправилась с детьми в гости к мужу. Тем более и повод был хороший: Максим отмечал свое 35-летие. Супруги радовались возможности встретиться и провести всей семьей недельный отпуск. Однако их планы в одночасье рухнули, когда грянул всеобщий коллапс из-за пандемии коронавируса. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы Маша с сыновьями смогла вернуться в Краснодар. Максим же остался работать в Эмиратах до середины лета - таковы условия контракта.

Маша по натуре очень ответственная, особенно, если речь идет о здоровье близких, поэтому она честно подошла к соблюдению карантина. Даже не открывала дверь пожилым родителям - отец оставлял продукты под дверью и забирал пакеты с мусором, а с дочерью общался по телефону. Дни проходили в заботах о детях, а по вечерам молодой маме становилось «откровенно тошно».

- По скайпу я постоянно жаловалась подруге Кате, что мне скучно, грустно и одиноко, я не могу пойти прогуляться. И вообще, старший сын не ходит в сад, а там с ними занимаются, ведь скоро в школу. Словом, все тревоги матери всколыхнулись у меня в душе. А она мне ответила: оттого, что ты ноешь, ничего ведь не изменится. Лучше займись полезным делом – образованием, что ли, - вспоминает Маша.

И тут молодая женщина словно проснулась, осознав горькую истину: только от нее зависит, какова будет ее дальнейшая жизнь на протяжении этого «заключения». И она может плакать и страдать, пугая детей или же постарается прожить это время с пользой. Или хотя бы сделать так, чтобы дни быстрее пролетели. По совету подруги Маша зарегистрировалась на портале Ростелеком. Лицей. Вместе со старшим сыном она начала изучать английский язык по программе Word Party. Малыш задавал вопросы, и чтобы быть в теме, молодой маме тоже пришлось осваивать предмет.

- Мы с мужем мечтали, чтобы дети учились в школе с углубленным изучением английского. Сама языка я не знаю, хотя в школьном аттестате отметки были хорошие. Поэтому выбрала курс для ребенка и приступила вместе с ним к изучению. И знаете, мне понравилось, - улыбается Маша.

Их семейный карантин закончился, но на Кубани сохранился режим самоизоляции, и Маша продолжила коротать время за учебой. Теперь, спустя три месяца, Коля уже немного говорит по-английски. Мама тоже перешла на новый уровень: выбрала программу обучения для старшеклассников.

- Как освою эти знания, буду двигаться дальше. Младший подрастет, и я планирую выйти на работу. А в крупных компаниях часто требуется знание иностранного языка. И зарплата будет выше, - делится планами молодая мама.

Теперь каждый вечер она с гордостью демонстрирует мужу по скайпу свои достижения и даже пытается тренировать «живой» язык. Кстати, по словам женщины, карантин помог ей не только найти свободное время, но и сэкономить семейный бюджет.

- Во время карантина за обучающие программы нужно было платить всего рубль - такая акция. Никогда бы не поверила, что такое бывает! Поэтому для меня изоляция неожиданно стала хорошим стимулом, который помог приступить к изучению языка. А еще я открыла для себя новые возможности дистанционного обучения без личного присутствия в доме репетитора – это так удобно! - рассказала Маша.

Теперь, не без подсказки ее энергичной подруги, Маша уже присматривается к английскому клубу на платформе Wink. Ведь молодая мама планирует совершенствовать свои знания.

А чему вас научила самоизоляция?