В Сочи в море рухнул воздушный шар

В Сочи спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО эвакуировали на берег пилота воздушного шара, совершившего посадку в море.

Инцидент произошел утром 26 июня. В спасательный отряд МЧС России от диспетчера службы «112» поступила информация, что в акватории Черного моря на траверзе поселка Головинка, терпит бедствие воздушный шар. Аэростат падал примерно в трех километрах от берега.

- На борту находится один человек, горючее заканчивается, сильный ветер уносит воздушное судно в направлении поселка Лазаревское, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО вышли на катере к месту происшествия. Аэростат на глазах терял высоту и скоро упал в море. Успели как раз вовремя: сотрудники спасслужбы подняли на борт 35-летнего пилота, местного жителя.

В Сочи рухнул воздушный шар.

Затем они достали из воды оболочку и прицепную кабину шара.

Спасенный воздухоплаватель рассказал, что утром отправился в полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие по долине реки Шахе началось феерически, но вдруг погода поменялась, над морем усилился ветер и шар стало сносить в море.

Молодую пару удалось пересадить на катер и отправить на берег. Сам же пилот, управляя аэростатом, старался долететь до земли, но безуспешно.

Сотрудники Южного РПСО МЧС России на катере доставили пострадавшего на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

Как сообщалось ранее, в июне в горах Сочи упал параплан. Во время падения мужчина получил тяжелые сочетанные травмы и серьезные повреждения головы. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно, турист скончался в больнице.