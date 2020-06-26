«Играть в поддавки - неприемлемо»: ФК «Сочи» спустя неделю после игры со школьниками из «Ростова» сделал заявление

В футбольном клубе «Сочи» целую неделю готовили ответ возмущенной общественности после скандального матча против юношей из «Ростова». Мальчишки 2003 года рождения были вынуждены выйти на поле против Кокорина и компании из-за того, что игроки основы подцепили коронавирус. Матч, который мало чем был похож на спортивное состязание, закончился со счетом 10:1. «Сочи» поставил рекорд результативности в истории премьер-лиги, миллионер Кокорин отличился тремя забитыми мячами в ворота 17-летнего Дениса Попова.

После игры возникло немало вопросов. Почему «Сочи» занялся избиением младенцев, а не перенес игру? Почему профессионалы не сжалились над парнями из Ростова и наколотили им столько, сколько смогли? Ответ на эти вопросы клуб готовил неделю, возможно, отмечали историческую победу и три очка в копилке.

- Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения, - говорится в заявлении.

В «Сочи» говорят, мол, мы не знали вообще с кем нам придется играть. А выставить в ответ свою молодежку возможности не было, потому что команда узнала о составе соперника только в день злосчастного матча. Поэтому на поле вышли те, кто готовился к игре. А 10:1, оказывается, это плод уважения к сопернику, которое испытывают опытные футболисты черноморской команды.

- Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата, - отмечают в клубе.

После этого в «Сочи» сделали несколько комплиментов юным игрокам «Ростова», которые «приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне». И отдельно отметили вратаря Дениса Попова, который сделал 15 сейвов за матч и установил рекорд лиги по этому показателю.

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После скандального матча «Сочи» оштрафовали за нарушение социальной дистанции, а «Ростов» за съемку в раздевалке

Ростовской команде тоже досталось. Наверняка из-за неопытности клуб нарушил сразу два пункта регламента, но заплатит тоже ровно 25 тысяч рублей. Один из них предписывает обязательное ношение масок и перчаток всем, кроме футболистов и судей во время разминки и матча, а другой строго запрещает видеосъемку в раздевалках команд (читайте далее)