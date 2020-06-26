2020-06-26T17:43:31+03:00
Спорт

«Играть в поддавки - неприемлемо»: ФК «Сочи» спустя неделю после игры со школьниками из «Ростова» сделал заявление

В клубе ответили на шквал критики общественности
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Александр Кокорин во время матча Сочи - Ростов Фото: ФК СочиФото: Александр Кокорин во время матча Сочи - Ростов Фото: ФК Сочи
Изменить размер текста:

В футбольном клубе «Сочи» целую неделю готовили ответ возмущенной общественности после скандального матча против юношей из «Ростова». Мальчишки 2003 года рождения были вынуждены выйти на поле против Кокорина и компании из-за того, что игроки основы подцепили коронавирус. Матч, который мало чем был похож на спортивное состязание, закончился со счетом 10:1. «Сочи» поставил рекорд результативности в истории премьер-лиги, миллионер Кокорин отличился тремя забитыми мячами в ворота 17-летнего Дениса Попова.

После игры возникло немало вопросов. Почему «Сочи» занялся избиением младенцев, а не перенес игру? Почему профессионалы не сжалились над парнями из Ростова и наколотили им столько, сколько смогли? Ответ на эти вопросы клуб готовил неделю, возможно, отмечали историческую победу и три очка в копилке.

- Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения, - говорится в заявлении.

В «Сочи» говорят, мол, мы не знали вообще с кем нам придется играть. А выставить в ответ свою молодежку возможности не было, потому что команда узнала о составе соперника только в день злосчастного матча. Поэтому на поле вышли те, кто готовился к игре. А 10:1, оказывается, это плод уважения к сопернику, которое испытывают опытные футболисты черноморской команды.

- Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки» или необоснованные уступки. Напротив, по мнению ФК «Сочи», уважение к сопернику проявляется в приложении усилий для достижения максимального результата, - отмечают в клубе.

После этого в «Сочи» сделали несколько комплиментов юным игрокам «Ростова», которые «приобрели бесценный опыт выступления в официальном матче, продемонстрировали высокий уровень игры, готовность в будущем играть на профессиональном уровне». И отдельно отметили вратаря Дениса Попова, который сделал 15 сейвов за матч и установил рекорд лиги по этому показателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол вернулся и начал с позора: Кокорин, «Сочи», подлость

В спорте так бывает. Ты победил, но все равно проиграл. И такие моменты всегда становятся роковыми для спортсмена или для команды. Потому что болельщики, даже свои, редко прощают подлость. В спорте важно то, что называется поступить по-мужски. Не добить упавшего, не ударить лежачего, не забыть, что «солдат ребенка не обидит». И даже если по всем правилам и регламентам ты прав, то в сознании людей останешься подлецом (читайте далее)

КСТАТИ

После скандального матча «Сочи» оштрафовали за нарушение социальной дистанции, а «Ростов» за съемку в раздевалке

Ростовской команде тоже досталось. Наверняка из-за неопытности клуб нарушил сразу два пункта регламента, но заплатит тоже ровно 25 тысяч рублей. Один из них предписывает обязательное ношение масок и перчаток всем, кроме футболистов и судей во время разминки и матча, а другой строго запрещает видеосъемку в раздевалках команд (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК "Сочи"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Узнав диагноз, начал снова пить и принимать наркотики»: Вдова экс-игрока «Зенита» Фернандо Риксена честно рассказала о болезни мужа
Жена футболиста в интервью «КП» призналась, что муж просил об эвтаназии, но болезнь помогла ему сохранить семьи и поделилась, что дочь хочет пойти по стопам отца
Новости 24
В Сочи построят новый скейт-парк
В краснодарском парке Солнечный остров снесли изгородь, мешающую подходу к реке
В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны
На Кубани рейсовый автобус влетел в легковушку
При строительстве дальнего западного обхода Краснодара нашли незаконно арендованный участок земли
Незаконные линии связи на ЛЭП могут привести к трагедии
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
В Краснодаре жители жалуются на едкий запах газа
Детский лагерь «Орленок» и 1 июля примет 1768 детей с Кубани и Адыгеи
В Сочи осудят жительницу Магнитогорска за незаконный сбыт наркотиков
На Кубани стартовала приемная кампания в ВУЗы
В Анапе сын обворовал пожилого отца
В Сочи КамАЗ упал в обрыв на лесной дороге
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Умер 59-летний пациент с коронавирусом в Краснодаре
В Кореновске раскрыли загадочный "висяк"
В Краснодаре на улице Кирова ограничат движение
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года: заболели девять детей
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Следователи начали новую проверку по факту смерти «краснодарского каннибала» в тюрьме
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 26 июня 2020 года увеличилось на 59 человек
В Краснодарском крае открыли 145 пляжей
В Краснодаре капитально отремонтируют двор школы № 52
В Краснодаре на полгода перекроют улицу Писателя Знаменского
Температура воды в Черном море 26 июня 2020: теплее всего в Сочи, холоднее – в Геленджике
Новороссийский музыкальный колледж получил 8 новых роялей
В Краснодаре в районе Сенного рынка установят новые светофоры
В Сочи водитель иномарки сбил 10-летнего велосипедиста