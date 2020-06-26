Нет уха и лап: в Сочи спасли кошку, которая чуть не сгорела под капотом машины

То, что кошка по кличке Лаки выжила – чудо. С теми травмами, которые были у нее, животные обычно погибают. Еще зимой она вышла погулять из дома и забралась под мотор машины во дворе, где и проспала всю ночь. А утром водитель пришел и завел авто…

Так домашняя кошка оказалась на улице никому не нужной.

- Лаки из машины вытащил водитель и бросил в сторону – он думал, что она умерла, - рассказывают в сочинском центре помощи бездомным животным «Мягкие сердца». – У Лаки было практически все обожжено – передние лапы, ушли, нос.

Лаки после ночевки под капотом осталась без лап и уха

Бросив кошку на обочину, водитель уехал. А через несколько минут после этого Лаки пришла в себя и стала жалобно плакать от боли. Она лежала и звала на помощь, но люди проходили мимо. Так прошло несколько дней. Пока дети, которые прибежали играть в этот район, не увидели несчастную кошку.

Лаки самостоятельная кошка - она научилась ходить на двух лапах

- Ребята и принесли кошку к нам, - рассказывает волонтер центра помощи бездомным животным Полина Пророкова. - Лаки прошла большой путь к выздоровлению. Она вместе с нами боролась за свою жизнь, перенеся несколько операций! К сожалению, из-за страшных ожогов спасти передние лапы не удалось. Осталась кошка и без ушей. Но не смотря на то, что произошло с Лаки, она продолжает доверять людям. Она очень потешная и весёлая малышка, любит, мурча, валяться рядом. А еще она невероятно нежная и еще та обжорка – ест все подряд.

Кошке ищут новый дом

Кошке чуть больше года, она стерилизована, обработана от паразитов и привита. Теперь для кошки-инвалида ищут новый дом. Пока что Лаки находится на передержке. Но волонтеры не строят прогнозов, говорят, что животных-инвалидов в дом забирают очень редко.

Лаки нежная и ласковая кошка

- А ведь Лаки уже научилась жить без лап и ушей, она выглядит, конечно, очень печально, ее жалко, но кошка умеет сама передвигаться на задних лапах, сама ест из миски и даже ходит в лоток, - говорят волонтеры.

Забрать Лаки в семью можно, позвонив по номеру 8-918-303-11-83 (Полина),

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