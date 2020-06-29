Кому нужно сдавать тест на COVID-19 и когда анализ обязаны сделать бесплатно

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев резко раскритиковал существующую практику в регионе требовать справки об отсутствии COVID-19 по поводу и без.

- Сегодня справки на отсутствие коронавируса требуют все: в поликлиниках, в больницах (согласился, что нужна при госпитализации), на работе. Но такие справки стоят денег и не малых, до трех тысяч на одного человека. Это ненормальная ситуация, - возмутился глава Кубани на заседании оперштаба 25 июня.

Более того, он предположил, что это чей-то выгодный бизнес, и поручил разобраться в ситуации.

После критики губернатора минздрав Краснодарского края разработал памятку, в которую включил тех, кому текст на "ковид" проходить нужно.

Итак, тест на коронавирус сделают БЕСПЛАТНО, если:

- это граждане, прибывшие на территорию РФ с симптомами инфекционного заболевания;

- контактные лица с больным COVID-19 на 8-10 календарный день или при появлении симптомов инфекционного заболевания;

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- медицинские работники, имеющие риск инфицирования, при появлении симптомов инфекционного заболевания;

- лица, находящиеся в социальных учреждениях, при появлении симптомов инфекционного заболевания;

- лица старше 65-ти лет с симптомами инфекционного заболевания;

- медицинские работники инфекционных госпиталей 1 раз в неделю;

- работники стационарных социальных учреждений, приступающие к работе после длительного перерыва (отпуск, работа по графику);

- дети из организованных коллективов при возникновении 3-х и более случаев COVID-19;

- пациенты перед плановой госпитализацией - не ранее 7 календарных дней до поступления;

- пациенты, находящиеся на лечении в инфекционном госпитале;

- граждане и сопровождающие их лица при направлении на санаторно-курортное лечение;

- не ранее чем за 2 календарных дня до даты отъезда в санаторно-курортную организацию.

Где можно пройти обследование на COVID-19 и какова его стоимость?

Обследование выполняется бесплатно в поликлинике по месту жительства для вышеназванных групп населения.

Если в больнице предложили сделать анализ на COVID-19 платно или направляют в частную клинику?

Нужно обратиться к руководству больницы или на «Горячую линию» министерства здравоохранения по телефону 8 - 800 - 2000 - 366.

Как осуществляется диагностика коронавируса?

Для исследования берётся мазок из носа и ротоглотки пациента. Диагностика осуществляется молекулярно-генетическим методом – ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Нужна ли справка на COVID-19 детям, поступающим в дошкольные образовательные учреждения?

Нет. Необходимо оформить справку на отсутствие контакта с больным COVID-19 в поликлинике по месту жительства.

Сколько по времени ждать результат анализа на COVID-19?

До 2-х суток.

Нужна ли справка на COVID-19 при направлении на консультацию врачей-специалистов в консультативно-диагностические центры (отделения)?

Если не предусмотрена госпитализация, то справка не требуется.