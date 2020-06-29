2020-06-29T16:46:11+03:00
Общество

Александр Кокорин учит трехлетнего сына играть в мяч

Пока это еще не футбол, а просто игра у бассейна [видео]
Юлия БАРАНОВА
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На видео Майкл сначала танцует под песню PHARAOH «Лоулайф» у бассейна, а затем с силой отбивает большой надувной мяч. Фото: @kokorin9На видео Майкл сначала танцует под песню PHARAOH «Лоулайф» у бассейна, а затем с силой отбивает большой надувной мяч. Фото: @kokorin9

Сыну нападающего ФК «Сочи» Александра Кокорина всего три года, но скандально известный спортсмен уже учит ребенка играть в футбол. Правда, в бассейне.

4 июня сыну Кокорина - Майклу – исполнилось 3 года. Мать мальчика - гражданская жена спортсмена - Дарья Валитова. На видео Майкл сначала танцует под песню PHARAOH «Лоулайф» у бассейна, а затем с силой отбивает большой надувной мяч.

- Давай! - командует отец за кадром, подбадривая малыша.

Александр Кокорин учит трехлетнего сына играть в мяч.Видео: @kokorin9! другой источник

Футболист достаточно часто выкладывает фото и видео с сыном на своей странице. Вместе они катаются на самокатах по Олимпийскому парку, гуляют, весело отмечают семейные праздники и купаются в бассейне высокогорного отеля Красной Поляны.

- Мой бэтмен маленький, люблю тебя, - отмечает в одном из постов футболист.

У Майкла тоже есть своя инстаграм-страница, на которую уже подписаны 14,9 тысяч человек. Хотя, профиль был создан совсем недавно – всего три с половиной месяца назад. За это время в нем появилось 28 публикаций, и лишь на одной из них ребенок – с мячом, правда – с баскетбольным. Так что публикацию, где мальчик пасует у бассейна? вполне можно считать его футбольным дебютом.

И еще одно фото появилось в прошедшие выходные в сториз профиля Александра Кокорина. Это снимок со дня рождения друга футболиста Юрия Куропаткина. На нем девять взрослых и двое детей стоят, обнявшись, и никто не соблюдает социальную дистанцию, как необходимо в период пандемии коронавируса.

Это снимок со дня рождения друга футболиста Юрия Куропаткина. Фото: @kokorin9

Это снимок со дня рождения друга футболиста Юрия Куропаткина. Фото: @kokorin9

Но, как пояснили в футбольном клубе «Сочи», наказывать Кокорина за нарушение дистанцирования не планируется, подобные санкции не предусмотрены руководством спортивной организации.

Как сообщалось ранее, экс-игрок "Зенита" Александр Кокорин перечислил миллион рублей на лечение больной девочки из Северной Осетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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