Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Следователи начали просматривать уличные камеры видеонаблюдения на Леваневского в Краснодаре. Здесь около 21:18 произошло дерзкое убийство 58-летнего предпринимателя Александра Б. Мужчина подходил к своему автомобилю, когда из припаркованной белой Lada Granta раздались выстрелы.

Первоначально очевидцы сообщали, что убит велосипедист после словесной перепалки с некими пассажирами автомобиля. Но появившееся видео расставило все на свои места.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты. В городе объявлен план-перехват. Сообщается, что автомобиль с убийцами под госномером В538АА с регионом «123» направился в сторону улицы Северной.

Как сообщает источник «КП» - Кубань», убитый Александр Б. был предпринимателем, он - генеральный директор организации, которая предоставляет интернет-услуги.