2020-06-30T00:44:07+03:00
Происшествия

Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Палачи его поджидали [видео]
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадр с места убийстваКадр с места убийства
Изменить размер текста:

Следователи начали просматривать уличные камеры видеонаблюдения на Леваневского в Краснодаре. Здесь около 21:18 произошло дерзкое убийство 58-летнего предпринимателя Александра Б. Мужчина подходил к своему автомобилю, когда из припаркованной белой Lada Granta раздались выстрелы.

Первоначально очевидцы сообщали, что убит велосипедист после словесной перепалки с некими пассажирами автомобиля. Но появившееся видео расставило все на свои места.

Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам.

Сейчас на месте преступления работают криминалисты. В городе объявлен план-перехват. Сообщается, что автомобиль с убийцами под госномером В538АА с регионом «123» направился в сторону улицы Северной.

Как сообщает источник «КП» - Кубань», убитый Александр Б. был предпринимателем, он - генеральный директор организации, которая предоставляет интернет-услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
По факту расстрела бизнесмена в Краснодаре возбуждено уголовное дело
СК организовал проверку по факту убийства предпринимателя
«Мисс Июнь - 2020» стала 21-летняя студентка Ани Авагян
«Деньги давай»: в Анапе проезд к одному из пляжей перегородил шлагбаум
Прокуратура начала проверку фактов взимания платы за въезд в нацпарк Сочи
В Сочи трехлетний мальчик сломал руку на маршруте в Тисо-самшитовой роще
Краснодарцы получат скидку за проезд на городском транспорте
В Краснодарском крае 1 июля откроется 19 детских лагерей
Парламентарии оценили темпы реализации в крае нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
В Краснодаре простятся с выдающимся артистом Эдуардом Казаряном
Сочинский студент, год назад снявший пародию на Владимира Зеленского, собрался в депутаты
В Крыму спущена на воду древнегреческая галера