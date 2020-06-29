Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель

Стрельба в стиле лихих 90-х произошла вечером 29 июня в самом центре кубанской столицы. Все произошло на улице Леваневского. По некоторым данным, в 21:18 из белой Lada Granta началась стрельба. И, судя по всему, на обычное хулиганство это похоже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

- Все случилось около "инфизовской" общаги, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев случившегося. - Все произошло очень быстро. Никто особо не успел разглядеть лица находившихся в машине. Но все видели, что они стреляли в мужчину - их пули были точно в цель. Одна попала в голову, другая - в живот.

Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал.

Как сообщает источник «КП» - Кубань», убитый Александр Б. был предпринимателем, он - генеральный директор организации, которая предоставляет интернет-услуги.

Кадр с места ЧП.

Сейчас стрелков, по предварительной информации, их было трое, разыскивают правоохранители. После стрельбы они направились в сторону Северной, а далее их путь неизвестен. Сообщается, что на автомобиле номера В538АА с регионом «123».

Есть информация, что стрельбе предшествовал конфликт. По одной из версий, он задолжал знакомому, который занимается изготовлением роутеров.

На данный момент допрашиваются участники и свидетели инцидента. Личность стрелявших устанавливается. На месте работают следователи и криминалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

- В УМВД по Краснодару проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - подтвердили информацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Когда правоохранители начали изучать видео с камер видеонаблюдения, то стало понятно, что убийство было спланированным.

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