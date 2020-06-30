Названы версии убийства предпринимателя в Краснодаре
Личность стрелка, который убил предпринимателя в центре Краснодара, пока неизвестна. Однако уже сейчас у правоохранителей появились возможные причины расправы над бизнесменом. О том, что преступление было заранее спланировано, говорят записи с камер видеонаблюдения. Момент стрельбы как раз попал в объектив камер.
Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.
На кадрах видно, как мужчина, не спеша, подходит к своей машине. Открыв дверь, владелец хотел сесть внутрь, как вдруг за спиной он услышал свое имя. Повернувшись, он получил две пули: в голову и в живот. Стрелок быстро прыгнул на заднее сидение белой Lada Granta, после чего машина скрылась в потоке других авто.
Как стало известно позднее, убитым оказался 57-летний бизнесмен Александр Б. Он руководил компанией, которая предоставляет интернет-услуги.
В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.
- Не исключено, что убийство может быть связано с его коммерческой деятельностью, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Также возможно, что причиной убийства стали долги по бизнесу. Сейчас эта информация проверяется.
Источник также добавил, что рассматриваются и другие версии преступления. Правда, сейчас первоочередная задача - найти самих злоумышленников. На данный момент известно, что стрелял один человек, в машине находилось еще двое. После стрельбы они погнали в сторону Северной, а далее их путь очевидцы не отследили. Сообщается, что на белой Lada Granta были номера В538АА с регионом «123». Легковушка полностью затонирована.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело
- По предварительным данным, тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Леваневского, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - На месте продолжают работать следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель
Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал (читайте далее)
Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре
Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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