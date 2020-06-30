Названы версии убийства предпринимателя в Краснодаре

Личность стрелка, который убил предпринимателя в центре Краснодара, пока неизвестна. Однако уже сейчас у правоохранителей появились возможные причины расправы над бизнесменом. О том, что преступление было заранее спланировано, говорят записи с камер видеонаблюдения. Момент стрельбы как раз попал в объектив камер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

На кадрах видно, как мужчина, не спеша, подходит к своей машине. Открыв дверь, владелец хотел сесть внутрь, как вдруг за спиной он услышал свое имя. Повернувшись, он получил две пули: в голову и в живот. Стрелок быстро прыгнул на заднее сидение белой Lada Granta, после чего машина скрылась в потоке других авто.

Как стало известно позднее, убитым оказался 57-летний бизнесмен Александр Б. Он руководил компанией, которая предоставляет интернет-услуги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

- Не исключено, что убийство может быть связано с его коммерческой деятельностью, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Также возможно, что причиной убийства стали долги по бизнесу. Сейчас эта информация проверяется.

Источник также добавил, что рассматриваются и другие версии преступления. Правда, сейчас первоочередная задача - найти самих злоумышленников. На данный момент известно, что стрелял один человек, в машине находилось еще двое. После стрельбы они погнали в сторону Северной, а далее их путь очевидцы не отследили. Сообщается, что на белой Lada Granta были номера В538АА с регионом «123». Легковушка полностью затонирована.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По факту убийства бизнесмена возбуждено уголовное дело

- По предварительным данным, тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружено на улице Леваневского, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - На месте продолжают работать следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель

Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал (читайте далее)

Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)